Americká armáda dostane kosmickou loď s jaderným pohonem

Americká armáda dostane kosmickou loď s jaderným pohonem

Agentura pro pokročilé obranné výzkumné projekty (DARPA) uzavřela smlouvu na stavbu a testování kosmické lodi s jaderným pohonem pro „rychlé manévrování“ ve... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

Na nové lodi budou pracovat tři společnosti - General Atomics, Lockheed Martin a Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose.V současné době jsou kosmické lodě vybaveny elektrickými nebo chemickými pohonnými systémy. Elektrické systémy mají nízký poměr tahu k hmotnosti, zatímco chemické systémy závisí na palivové účinnosti.„Stávající orbitální pohonné systémy jsou omezené v tom, jak rychle mohou pohybovat loděmi na dlouhé vzdálenosti," vysvětluje Greiner. „To brání lodím provádět včasná manévrování mezi geostacionární rovníkovou oběžnou dráhou a vyšší oběžnou dráhou." Nový vývoj umožní rychle se pohybovat v prostoru.První fáze programu DRACO bude trvat 18 měsíců a bude se skládat ze dvou částí. Prvním je návrh samotného jaderného reaktoru (General Atomics), který bude stát 22,2 milionů dolarů. Druhým je vývoj projektů kosmických lodí (Blue Origin a Lockheed Martin), na které bude vynaloženo 5,4 milionu dolarů.Pak je plánováno otestovat vývoj, během kterého se lodě musí dostat nad nízkou oběžnou dráhu Země. NASA doufá, že použije NTP technologii pro misi s posádkou na Mars.Dříve vyhlídka, že kosmická loď s jaderným pohonem exploduje během vzletu a rozptýlí nebezpečně radioaktivní materiály po celých USA - nebo hůř, v jiné zemi - učinila jaderný pohon neudržitelným. Moderní konstrukce se však spoléhají na bezpečnější uran s nízkým obohacením, který nelze přeměnit na zbraň, pokud padne do nesprávných rukou. Uran by také nebyl radioaktivní během vzletu, reaktor se zapnul pouze tehdy, když je DRACO bezpečně ve vesmíru. DRACO bude také operovat tak daleko ve vesmíru, že i když spadne z oběžné dráhy, bude to trvat tak dlouho, že radioaktivita se mezitím rozpadne.

