https://cz.sputniknews.com/20210418/babis-chce-odtajnit-dokumenty-tykajici-se-vrbetic-a-udajnych-ruskych-agentu-13496139.html

Babiš chce odtajnit dokumenty týkající se Vrbětic a údajných ruských agentů

Babiš chce odtajnit dokumenty týkající se Vrbětic a údajných ruských agentů

Předseda vlády Andrej Babiš v rozhovoru uvedl, že bude chtít, aby dokumenty týkající se Vrbětic, kde se poukazuje na údajné ruské zapojení do výbuchů na... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-18T13:41+0200

2021-04-18T13:41+0200

2021-04-18T13:41+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

špioni

rusko

gru

andrej babiš

čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/13394889_0:0:1346:761_1920x0_80_0_0_26e985736837642d7bdaf8bcb7a835d9.jpg

„Dokument jsem dostal v pátek v 16.54, pan Hamáček také v přibližně stejný čas. Bude ho v pondělí projednávat vláda, protože ostatní ministři ho neviděli, a budu chtít, aby ten dokument byl odtajněn,” řekl v rozhovoru pro Lidovky s tím, že se prý jedná o dokumenty připravené Bezpečnostní informační službou (BIS).Podle názoru premiéra je v kompetenci vlády rozhodnout o odtajnění dokumentů.Babiš odmítl komentovat, jak je možné, že informace ukazující na údajné ruské zapojení do výbuchů ve Vrběticích se objevily až nyní po tolika letech. „To nebudu komentovat, protože nemohu, je to všechno v utajeném režimu,” uvedl.Jedna z otázek Lidovek se týkala i plánované dostavby Dukovan. Redaktora zajímalo, zdali je možné za stávající situace připustit ruskou společnosti do tendru.„Nechci se nyní vyjadřovat, vše je ve vyhrazeném v režimu. Všechno, co říkám, je, že vláda to projedná, vláda to odtajní a veřejnost si o tom může pak udělat obraz,“ odpověděl Andrej Babiš.Kauza VrběticePředseda vlády Andrej Babiš včera uvedl, že existuje podezření, že do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích byli zapojeni důstojníci ruské tajné služby GRU.„Byli jsme v pátek večer jednoznačně informováni o závažných skutečnostech týkajících se bezpečnosti naší země. Informovali jsme dnes prezidenta Zemana o tomto případu a o navrhovaném postupu a prezident nám vyjádřil absolutní podporu. Na základě jednoznačných důkazů získaných vyšetřováním našich bezpečnostních složek musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské GRU, jednotky 291155 do výbuchu muničních skladů areálu Vrbětice v roce 2014,“ prohlásil Babiš během včerejšího večera na společné tiskové konferenci s Janem Hamáčkem.„Česká republika musí reagovat. Jsme v podobné situaci, jako například Velká Británie při pokusu o otravu v Salisbury v roce 2018. (…) Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, kteří byli našimi tajnými službami jasně identifikováni jako příslušníci ruských tajných služeb, tedy SVR a GRU,“ uvedl Hamáček, který následně dodal, že do 48 hodin musí opustit ČR 18 pracovníků ruské ambasády.V souvislosti s tím bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Co se týče reakce z Ruska, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vykonstruovanou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.

https://cz.sputniknews.com/20210418/prezident-zeman-promluvi-o-vrbeticich-az-za-tyden-vystrcil-mezitim-radi-babisovi-13495991.html

https://cz.sputniknews.com/20210418/krok-cr-s-vyhostenim-diplomatu-podporily-usa-a-lotyssko-hamacek-bude-o-veci-hovorit-na-zasedani-13494918.html

Lubos Vokoun "dokumenty připravené Bezpečnostní informační službou (BIS)" ... víc vědět netřeba, jde tedy o informace přejaté od našich amerických spojenců (kteří jak víme nelžou) a BIS pouze provedla překlad z angličtiny do českého jazyka. Ale samozřejmě jsem pro plné odtajnění a zvědav na jejich důkazy, že muničák vyhodilo do povětří Rusko. 7

kajman Už by to stálo za to vydat evropskou sbírku politických pohádek knižně.😃😃😃 6

12

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka, špioni, rusko, gru, andrej babiš