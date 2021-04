https://cz.sputniknews.com/20210418/cesky-velvyslanec-v-moskve-rusko-mi-sdelilo-odvetna-opatreni-na-vyhosteni-ruskych-diplomatu-z-prahy-13499133.html

Český velvyslanec v Moskvě: Rusko mi sdělilo odvetná opatření na vyhoštění ruských diplomatů z Prahy

Český velvyslanec v Moskvě: Rusko mi sdělilo odvetná opatření na vyhoštění ruských diplomatů z Prahy

Moskva předala Praze informace ohledně odvetných opatření za 18 vyhoštěných ruských diplomatů z Prahy, prohlásil pro novináře český velvyslanec Vítězslav... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-18T20:29+0200

2021-04-18T20:29+0200

2021-04-18T21:53+0200

gru

diplomacie

rusko

česká republika

čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/511/46/5114625_0:0:3187:1802_1920x0_80_0_0_1571b8ac3bea7a2749ee38c779afd503.jpg

„Nyní jsme informováni (o odvetných opatřeních). To byla odpověď Ruska,“ řekl Pivoňka, když opouštěl budovu ruského ministerstva zahraničních věcí, kam byl předvolán.Podle slov korespondenta Sputniku nebyl český velvyslanec v budově ruského ministerstva zahraničí déle než 20 minut.Výbuch ve Vrběticích a RFPřipomeňme, že v sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Reakce RuskaRuské ministerstvo zahraničí zveřejnilo na svých webových stránkách oficiální komentář k vyhoštění 18 diplomatů, ve kterém vyjádřilo českým úřadům rozhodný protest.Představitelé ministerstva poznamenávají, že vyhoštění ruských diplomatů je další fází protiruských sankcí, které Česká republika v posledních letech podniká.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová později uvedla, že české úřady tímto předvedly absenci nezávislé linie jak v mezinárodních záležitostech, tak i při budování vztahů s Ruskem. Dodala, že v nejbližší době lze očekávat reakci ze strany ruského resortu zahraničí na vyhoštění ruských diplomatů z Česka. Ruské ministerstvo zahraničních věcí si následně předvolalo českého velvyslance Vítězslava Pivoňku.

Vita RF vyhostí 20 čs diplomatů, zůstane vrátný a uklízečka jako adekvátní a nezbytný personál. Toť reakce na Hamáčovo trapné Hollywoodské vystoupení. Údajně jeho fiktivní pondělní cesta do Ruska měla za účel připravit sobotní překvapení. Komediantsky je CIA vycvičila, jsem zvědavý kdo dá téhle podrazácké straně ve volbách hlas. 16

MZB Zdraží plyn, benzín, nafta, elektřina a s tím všechno spojené. Tak rozhodli z USA a z vlády jako správní lokaji spěchali vyplnit. Na české lidi nehleděli. 15

15

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gru, diplomacie, rusko, česká republika