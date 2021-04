https://cz.sputniknews.com/20210418/diplomat-jindrak-nelezeni-spolecneho-jazyka-s-ruskem-bude-chtit-hodne-casu-13496298.html

Diplomat Jindrák: Nalezení společného jazyka s Ruskem bude chtít hodně času

Diplomat Jindrák: Nalezení společného jazyka s Ruskem bude chtít hodně času

Český diplomat Rudolf Jindrák se ve vysílání televize CNN Prima News vyjádřil k probíhající kauze okolo údajného zapojení ruských agentů do explozí na muničním... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

Jindrák uvedl, že si nyní neumí představit, že by s Ruskem jednal o něčem jiném, než o tom, co bylo včera řečeno předsedou vlády Andrejem Babišem. Moderátor diskuze přitom poukazoval na připravované česko-ruské konzultace.Český diplomat uvedl, že nic podobného si za posledních 30 let nepamatuje – z pohledu počtu vyhoštěných diplomatů. Česká republika vyhostila 18 ruských diplomatů působících na velvyslanectví země v Praze.„Já jsem takovýto případ za 30 let, co jsem v diplomacii, nezaznamenal,“ konstatoval.Podle jeho názoru by byla jednání s ruskou stranou v současné situaci těžká.„Jednání by byla velmi složitá,“ dodal.Na otázku, co se teď bude dít dál s česko-ruskými vztahy, Jindrák odpověděl: „Je to velmi obtížná situace, na druhou stranu není úplně nová. (…) Chce to čas na vyhodnocení situace a počkat si na reciproční reakci.“Podle jeho slov do budoucnosti bude potřeba najít s ruskou stranou společnou řeč, a to minimálně v oblastech, kde mají Česko a Rusko společné zájmy.„Nějaký modus vivendi budeme muset najít. Ale určitě to chce čas,“ uvedl Rudolf Jindrák.Výbuch ve Vrběticích a RuskoPřipomeňme, že v sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.V souvislosti s tím bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Co se týče reakce z Ruska, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vykonstruovanou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.

Silvie Obnovení přátelských vztahů českého státu s Ruskem potrvá velmi dlouho. Mimo jiné proto, že mu bude muset předcházet "ocenění" služeb Koudelky, Petříčka a Babiše. Odhaduji, že současný bruselsko-demokratický režim něčeho takového není schopen. 9

vincentsvoboda1 Společnou řeč hledají strašně dlouho a nějak ji nenacházejí, kromě dalších štvanic proti Rusku. Američané uvalili ve středu na Rusko nové sankce a vyhostili 10 ruských diplomatů. Poláci hned ve čtvrtek, jako nejvěrnější vazal USA č. 1, na známku podpory USA vyhostili 3 ruské diplomaty. A Česko jako druhý nejvěrnější vazal USA vyhostilo v sobotu 18 diplomatů, to číslo je symbolické, protože 18 znamená AH, tedy Adolf Hitler, tedy symbol toho, že Vladimira Putina považuje Praha za Adolfa Hitlera, proto použili ten diplomatický symbol 18 vyhoštěných diplomatů. Američané stupňují teror a píchají klackem do ruského medvěda tak moc a tak bolestivě, aby se rozběhl a vtrhl na Ukrajinu. A měl by na to medvěd svaté právo. Jenže medvěd má mozek génia a ví, že to nesmí udělat. Američané proto posílají každý den na Ukrajinu mamutí transportní letadla a posílají tam vojenskou techniku a bůhví, co dalšího. A poslušní vazalové Američanů přikládají pod kotel bezpečnostní eskalace. 9

