https://cz.sputniknews.com/20210418/generalni-manager-putin-by-se-mel-nad-agenty-gru-zamyslet-poslanec-valenta-si-nebral-servitky-s-13498923.html

„Generální manager Putin by se měl nad agenty GRU zamyslet.“ Poslanec Valenta si nebral servítky s ruskými špiony

„Generální manager Putin by se měl nad agenty GRU zamyslet.“ Poslanec Valenta si nebral servítky s ruskými špiony

Poslanec KSČM Jiří Valenta se na svých sociálních sítích vyjádřil k podezřelému načasování prohlášení předsedy vlády Andreje Babiše o údajném podílu ruských... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-18T20:07+0200

2021-04-18T20:07+0200

2021-04-18T19:59+0200

nato

ksčm

gru

rusko

andrej babiš

jiří valenta

čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1152/72/11527202_566:0:4032:1960_1920x0_80_0_0_6d7798ae978b87faec44a5291cd52847.jpg

Následně poukázal na skutečnost, že tvrzení Andreje Babiše založená na údajných informacích BIS nejsou dostatečně pro veřejnost vyargumentovaná a vyžadují tedy od občanů slepou víru.„Na základě pouhého a doposud zcela nevyargumentovaného tvrzení, že české zpravodajské služby zjistily, jaksi najednou, ale o to více profesionálně, že do výbuchu dvou muničních skladů ve Vrběticích byli zapojeni agenti ruské tajné služby GRU (…). Mají to být ti samí, co objíždí Rusům nepřátelské členské státy NATO a v nich páchají rozličné incidenty s významným kriminálním i politickým dosahem,“ zmínil Jiří Valenta.Podle jeho slov by si měl prezident Ruska Vladimir Putin udělat ve svých tajných službách pořádek, neboť co operace, to průšvih.„A tak je dokonce odhalili již i naši zpravodajci – „čučkaři“ (říká jim tak náš pan prezident) i v ČR, ještě i po těch dlouhých sedmi letech, a to nyní s plnou Hamáčkovo a Babišovo parádou,“ dodal.Podle jeho názoru budou slova Babiše o činech údajných ruských agentů ve Vrběticích využita pro předvolební propagandu, „agitační moudra a morální apely“ v České televizi.Vyjádření ZacharovovéMluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vykonstruovanou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Zbylá munice byla z tohoto skladu odvezena jinam.

https://cz.sputniknews.com/20210418/ruske-mzv-cesko-bude-v-dohledne-dobe-celit-nasledkum-rozhodnuti-o-vyhosteni-ruskych-diplomatu-13498819.html

provlada A myslíš, že tebe někdy někdo bral vážně? 10

Vita A nějaké Haytry bere někdo vážně? 9

27

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, ksčm, gru, rusko, andrej babiš, jiří valenta