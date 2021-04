Hamáček dopředu věděl, že do Moskvy neodletí. Šlo o zastírací manévr

https://cz.sputniknews.com/20210418/hamacek-dopredu-vedel-ze-do-moskvy-neodleti-slo-o-zastiraci-manevr-13499498.html

Ministr vnitra a dočasně pověřený vedením resortu diplomacie Jan Hamáček přiznal, že dopředu věděl, že do Moskvy neodletí. Cesta byla pouze zastíracím... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

Na svém Twitteru uveřejnil komentář, že vyhoštění důstojníků SVR a GRU bylo zapotřebí provést diskrétně. Svoji roli v tom hrála také jeho plánovaná cesta do Moskvy.Příprava cesty měla být zastíracím manévrem přípravy vyhoštění ruských diplomatů z ambasády. Podle Hamáčka měla celá akce velkolepý úspěch.Hamáček oznámil, že cestuje do Moskvy ve středu na twiterrovém účtu. Důvodem cesty mělo být jednání ohledně ruské vakcíny Sputnik V. Premiér Andrej Babiš důvod cesty zpochybňoval, a následně v pátek veřejnosti řekl, že Hamáček do Moskvy neodletí.Včera večer oba politici oznámili o svém podezření, že se ruská tajná služba účastnila na výbuších muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014.Aktuálně.cz uvádí, že klíčoví představitelé silových resortů disponovali informacemi o zapletení ruských tajných služeb do explozí ve Vrběticích déle. Ve středu 7. dubna ráno o této záležitosti jednal Výbor pro zpravodajskou činnost, jenž představuje nejvyšší orgán pro koordinaci činnosti všech českých tajných služeb. Podle informací Aktuálně.cz se zasedání výboru 7. dubna účastnili všichni jeho členové.Výbor řídí Babiš, Hamáček je místopředsedou. Dalšími členy výboru jsou ministr obrany, ministr zahraničních věcí a ředitelé Bezpečnostní informační služby, Vojenského zpravodajství a Úřadu pro zahraniční styky a informace.Potvrdil to také bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Není to překvapení. Tyto informace jsem už měl dříve k dispozici,“ uvedl Petříček Deníku N.Podle informací premiér Andrej Babiš i ministři z výboru neplánovali veřejnost informovat. Souviselo to se snahou chránit zpravodaje, kteří se nacházeli v zahraničí.

josefnovak_36 bob, oo je už zarážející, že vláda svěří munyční sklady soukromé firmě. To je snad světová rarita. Ta Ostravská firma s tím kšeftovala na černém trhu. A legálně se to vozilo do Sýrie a na Ukrajinu. Tam ty zbraně a munice asi nikoho neusmrtilo, že? A do Sýrie to vozilili komu? IS? Assadově armádě asi ne. Z toho mi vychází, že ČR se přímo podílela a zřejmě dál podílí na podpoře terorizmu ve světě. Na Ukrajině to používají nejen vládní armáda, ale i fašistické bojůvky. Pro boha, podpora fašizmu je u nás trestaná podle trestního řádu. A vláda toto vědomě dělá. Za to by měl být někdo přímo odpovědný. A do tohoto bordelu jsme se dostali jen díky Havlovi, který nás uvrtal do NATO a do EU. To chce nápravu. Na podzim máme zřejmě poslední svobodné volby. Měli bychom toho využít. Já budu volit SPD. S ostatními stranami nás tu čeká fašizmus, jako před rokem 1938 v Německu s Hitlerem. 11

bob josefnovak_36, ale inak je to fakt sila co si politici v CR ci SR ci ktorej kolvek krajine EU dovolia voci obcanom....bez skrupul...kde sme sa to dostali. tu by uz en pomohla tvda nova defenestracia .... ciste teoreticky postreh, aj keby RF stala za tym vybuchim, oni sa este cuduju ? odtial boli exportovane zbrane na UA... co by asi urobilo SSA keby zistili ze napr z Nikaragui prudia zbrane do SSA na povstanie proti vlade ???? 8

