https://cz.sputniknews.com/20210418/havlicek-temer-vyloucil-ucast--rosatomu-v-tendru-na-dostavbu-dukovan-13495897.html

Havlíček téměř vyloučil účast Rosatomu v tendru na dostavbu Dukovan

Havlíček téměř vyloučil účast Rosatomu v tendru na dostavbu Dukovan

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček se stálé pesimističtěji dívá na účast Rosatomu v tendru na dostavbu bloku JE Dukovany. Vyplývá to z jeho... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-18T13:13+0200

2021-04-18T13:13+0200

2021-04-18T14:08+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

rusko

dukovany

karel havlíček

čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/683/12/6831227_0:426:2304:1728_1920x0_80_0_0_3501c0fdf615e02b62774da7cd34a438.jpg

Ještě neuplynul ani den, kdy politik prohlašoval, že pokud se potvrdí zapojení Ruska do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, bude to mít vliv i na účast ruského Rosatomu v tendru na stavbu jaderného bloku v Dukovanech. Politik však čekal na potvrzení podezření v kauze diplomatů. Teď ale jeho pozice se již změnila.Teď vicepremiér označil za velmi málo pravděpodobné až takřka vyloučené, že by se ruská společnost Rosatom mohla zúčastnit tendru na výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany.Svůj názor politik uvedl dnes v televizi Prima. Podle jeho vize stát tuto firmu zřejmě nepřizve ani do bezpečnostního prověřování. Na druhou stranu Havlíček uznává, že rozhodnout musí vláda.Vicepremiér předpokládá, že vláda se v pondělí bude případem i českou reakcí vůči Moskvě zabývat a členové kabinetu dostanou další informace.Zároveň vicepremér podotkl, že vyřazení Rosatomu z tendru na Dukovany zatím neznamená, že by se ruská firma nemohla účastnit konsorcia. „Právě proto se dělá bezpečnostní posouzení, kde se uvidí, jaká případná konsorcia mohou vzniknout,“ poznamenal Havlíček.Přitom z březnového vyjádření Havlíčkova resortu vyplývá, že ruský Rosatom stále patří mezi uchazeče o stavbu v Dukovanech, se kterými bude stát dál jednat, kdežto čínská firma byla vyřazena. Rosatom dlouhodobě čelí kritice ze strany opozice a některých bezpečnostních expertů.Výbuch ve Vrběticích a RuskoPřipomeňme, že v sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Co se týče reakce z Ruska, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vynalezenou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.Vicepremiér, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček pak na sociální síti uvedl, že v pondělí bude o věci hovořit na zasedání ministrů zahraničí Evropské unie.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Zbylá munice byla z tohoto skladu odvezena jinam.

kajman Prý naprostý morální úpadek české zahraniční politiky, dohnali jsme Ukrajinu. 7

jasan Účast rusů na výbuchu skladu ve Vrběticích je nezpochybnitelně vyloučena. Kdyby to provedli rusové bouchlo by to jenom jednou a dokonale. Byla to akce naprostých amatérů kterými se to u nás jen hemží. 7

16

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka, rusko, dukovany, karel havlíček