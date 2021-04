https://cz.sputniknews.com/20210418/hybridni-lod-s-palubou-schopnou-transformace-co-je-jeste-znamo-o-ruske-ponorce-straz-13495732.html

Hybridní loď s palubou schopnou transformace. Co je ještě známo o ruské ponorce Straž

Před několik dny se na mne můj kolega, historik námořních zbraní H.I. Sutton, obrátil s otázkou: „Co je to za zprávu o novém projektu ruské ponorky?“ A poslal mi kresbu s krátkým popisem. Promluvili jsme si o tom a rozhodli, že jde o opožděný aprílový žert, protože bylo příliš málo informací a podrobností.Avšak 12. dubna vyšlo najevo, že jde o hodnověrnou informaci. Přední ruská konstrukční kancelář námořní techniky Rubin, která se věnuje vývoji ponorek, prezentovala projekt slučující přednosti ponorky a hlídkové lodi. Projekt dostal jméno Straž. Pro zahraniční zákazníky, kteří si ho objednali, Border and Offshore Submersible Sentry (BOSS).Hlídkování a boj proti obchodu s drogamiPotřebuje to vysvětlení. Straž označují jednou za „ponornou hlídkovou loď,“ po druhé za „ponořující se,“ anebo „obojživelnou“, ale v podstatě jde o ponorku, která má některými funkcemi nahradit loď. Stejně fungovaly ponorky v době světových válek.Nicméně by tato relativně levná ponorka mohla vykonat velký počet funkcí, ke kterým patří:1. Hlídkování a kontrola lodí.2. Boj proti obchodu s drogami (například v Latinské Americe, kde na dopravu narkotik používají malé ponorky vyrobené podomácku).3. Průzkum mořského dna v oblasti kontinentálního šelfu v nevelké hloubce.4. Školení námořníků na ponorkách pro obyčejné ponorky.5. Záchranné operace.6. A nakonec bojové operace s vypuštěním torpéd na lodě a ponorky.Podle konstruktéra se bude nová ponorka nejvíce podobat jednomu z nejmasovějších projektů nejaderných ponorek domácí výroby, a to projektu 613. Na Západě mu říkali Whiskey.​Byly to klasické sovětské dieselové ponorky se dvěma trupy, jejichž konstrukce se skládala z pevného vodotěsného trupu a nevodotěsného aerodynamického vnějšího lehkého trupu.Architektura s dvěma trupy je levnější. Existuje také názor, že tyto ponorky mají víc šancí na přežití při zasažení torpédy, střelami a minami. Motor moderních ponorek tohoto typu má výkonný dieselově-elektrický generátor, společný elektrický motor pro plavbu pod a po vodě. Toto řešení je účinnější a levnější než rozdělení motorů pro plavbu pod vodou a po vodě.Čím je užitečná paluba schopná transformace?Plánuje se, že výtlak Straže bude činit asi 1000 tun, délka asi 60-70 metrů. Když Straž skutečně podědí mnohé zvláštnosti projektu 613, pak může hloubka ponoření nové multifunkční lodi činit až 200 metrů.Ponorka dostane palubu schopnou transformace, na které se dají umístit hlídkové čluny pro výsadek hlídkového oddílu, menšího oddílů výsadkářů, nebo diverzního oddílu. Také se může samozřejmě zúčastnit záchranných operací, vzít na palubu posádky havarovaných lodí.Výzbroj hlídkové ponorky Straž má povinně obsahovat dělostřelecké rychlopalné zařízení, pravděpodobně s radiolokačním a televizním naváděním. Dokáže jistě pojmout jak protilodní, tak protiponorková torpéda. Dá se předpokládat, že pro jejich použití, stejně jako pro přehled situace pod vodou, bude tato ponorka vybavena vodním akustickým zařízením. Myslím rovněž, že Straž dokáže použít mořské miny v operacích na obranu vlastního pobřeží.Tyto zbraně umožní ponorce Straž bojovat s jakýmikoli narušiteli územních vod v mírové době a zúčastnit se bojových akcí na moři v případě útoku menšího vojenského námořnictva.Projekt je zkrátka dost neobvyklý. Z podobných projektů se dá připomenout třeba francouzskou bojovou ponorku SMX-25. Tento projekt byl prezentován před deseti lety na jedné speciální výstavě, ale od té doby není o něm nic slyšet.​Když ne bojová, pak cvičná loďVýstavba nejaderných ponorek byla v zásadě vždy značně levnější než výstavba velkých bojových lodí, torpédoborců, fregat, křižníků. Avšak obávám se, že výstavba malé hlídkové lodi Straž nebude levnější než výstavba ponorky. Existují rovněž pochybnosti ohledně rentability této investice, stejně jako ohledně správnosti samotné koncepce. Vojenský expert Viktor Litovkin poznamenal například v rozhovoru pro RT, že projekt hybridního plavidla nebyl dosud masově ztělesněn, „protože jakékoli víceúčelové lodě mají vždy horší charakteristiky než specializované, poněvadž nedokážou stoprocentně splnit úkoly ani na vodě, ani pod vodou.“Ale na druhou stranu, když se ponorka staví pro zahraničního zákazníka, mají tyto problémy znepokojovat především jeho.Není rovněž vyloučeno použití této ponorky ruským vojenským loďstvem. Jako varianta, pro průzkumnou a diverzní činnost. Nejspíš ale bude Straž užitečný nikoli jako bojová ponorka, ale jako cvičná. Školení námořníků pro ponorky se nemá konat jenom v učebnách, ale také v moři, s ponořením, s pátráním po eventuálním nepříteli, s použitím zbraní a výsadkem bojových plavců.Zkrátka, nehledě na veškerou neobvyklost daného projektu, je velmi zajímavé sledovat jeho osud, a podívat se, čí loďstvo dostane tyto univerzální plavidla.

