„Kdysi jsme přišli o Sudety, teď o vše...“ Češi se vyslovili k vyhoštění ruských diplomatů

„Tohle by nevymyslel ani náš největší scenárista Dietl.“ 18.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-18T12:04+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1178/76/11787600_0:321:2730:1865_1920x0_80_0_0_4833e8c5d411e2c93cc34dc5d1611ac1.jpg

„Bylo to ale drama. Oznámení v přímém přenosu. A od té doby...radost konspirovat... Když nevím, platí dvě hlavní pravidla, jak se v tom pokusit vyznat. Follow the money a cui bono...(v čí prospěch?; pozn. red.) Spekulace o tom, jestli to je pravda, nikam nepovede, protože se to nedozvíme. Tajné služby nepředkládají důkazy. Mají jen podezření...“ uvedl na začátek autor příspěvku.„Spekulovat o tom, kdo a proč to zveřejnil zrovna teď po sedmi letech - tam se asi můžeme pravdě přiblížit víc. Pomůže nám kontext, ve kterém k prohlášení dochází,“ domnívá se Petrov.Dále analytik zdůraznil, že sledovat veřejné postoje těch, kteří taky nic nevědí, ale vynášejí silná prohlášení, taky hodně napoví.Následně ve statusu přichází i s řadou otázek.Na závěr mediální expert jasně ukázal i svůj postoj.„Než se hloupě mýlit, radši žádný názor nemám. Jsem a priori podezřívavý, když mě kdokoliv silně ovlivňuje v tom, co si mám myslet,“ podotkl.„To je nová Bondovka?“Sledující dané téma nenechali bez povšimnutí.„Mě hlavně překvapuje to načasování, styl, skandální odhalení, tiskovka v sobotu večer. A taky to pondělní neodcestování JH do Ruska. Všechno souvisí se vším...“ upozornil Tomáš Kovařík.„Opozice i vládní strany se konečně sjednotí proti společnému nepříteli. To to trvalo. Jen najít ty přímé důkazy. V Iráku se dlouho hledaly jaderné zbraně,“ podotkl Jindřich Rybníček.„Dukovany!! O to tady možná jde,“ vyslovil předpoklad Richard Černý.Další se nezdrželi analogií ze světa literatury a kinematografie.„Myslím, že jedním ze základních pilířů demokracie je možnost svobodně se vyjádřit. Takže já říkám: tohle by nevymyslel ani náš největší scenárista Dietl...“ vyjádřil se Petr Chromčák s odkazem na jméno českého dramaturga působícího v období normalizace.„V seriálu Jistě, pane ministře to přece zaznělo. Máme problém? Vyhostíme ruské diplomaty, to vždycky odvede pozornost…“ zareagovala Marcela Mrozková Heříková.„To je nová Bondovka?“ dotazuje se Eva Stejskalova.Řada lidí popsala i možné následky situace.„Asi nám zdraží naftu...“ uvedl Miloš Knopp.„Neznám důvod, proč se to ‚provalilo‘ až teď a jaké to bude mít následky pro ČR? Jedno je jisté, asi to bude mít pro ČR dost velké následky-jak politické, tak i ekonomické!“ bojí se Valde Arnie.„Nevěřím, že jen tak v zájmu svého PR někdo vymete 18 diplomatů druhé největší velmoci. To není žádná sranda. Navíc to dědek skejvnul. A musí se počítat s tím, že si zítra bude balit kufry naše osmnáctka. A vzhledem k nepoměru počtu diplomatů to i ohrozí chod našeho velvyslanectví,“ varuje se sarkastickou poznámkou Jiří Stejskal.Detailnější komentář poskytl bývalý ministr kultury ČR v první Babišově vládě, vysokoškolský pedagog Ilja Šmíd.„Je-li to pravda, jsou na místě naše nejpřísnější možná opatření, je to útok na člena NATO. Jen se mi vkrádají otázky: 1. Jaký smysl by to pro Rusko mělo? Destabilizaci země, které v té době vládla Rusku docela nakloněná vláda? 2. Proč to vychází najevo až nyní, po sedmi letech? Zrovna v této kritické době? Aby se odvedla pozornost veřejnosti někam jinam, aby opatření establishmentu, která nepochybně musí být v souladu s většinovým míněním veřejnosti, ukázala v době klesajících preferencí jeho akčnost? 3. Nejsou náhodou ti dva troubové lehkou návnadou kryjící skutečné aktéry? Že občané mají hlásit jejich výskyt na území ČR, to je legrace? A návnadou koho? - Je nepochybné, že i u nás rozvědky rejdí. Ale vždycky, tím spíše u činů, které mají punc terorismu, je třeba se především ptát, cui bono. A mám obavy, že my, řadoví občané, se pravdu dozvědět nemáme šanci. Což jistě neznamená, že nám to může být jedno,“ napsal.Výbuch ve Vrběticích a RuskoPřipomeňme, že v sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.V souvislosti s tím se vyhostilo 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Co se týče reakce z Ruska, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vynalezenou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.Vicepremiér, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček pak na sociální síti uvedl, že v pondělí bude o věci hovořit na zasedání ministrů zahraničí Evropské unie.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Zbylá munice byla z tohoto skladu odvezena jinam.

Vechtr z Protivína Omlouvám se Rusku za naše poskoky. Dokud mne někdo nepředloží pádné důkazy, jsem s Ruskem. Je to další ostuda Česka, po Novotném, Koněvovovi aj. Stydím se za svoji zemi. 16

brno65 Historie se opakuje, jen s drobnou odchylkou. Tendr na Temelín - padla Nečasova vláda. Tendr na Dukovany - vláda nepadne, protože je do voleb málo času, a navíc není podle čeho volit Tak zbývá jedinné, jak dostat Rusko z tendru - vyrobit provokaci ala Skripal. Za celou dobu od Vrbětic v každoročních zprávách BIS nepadlo v souvislosti s Ruskem ani slovo, takže co tak najednou? To by snad nevymyslela ani redakce Dikobrazu blahé paměti. 14

