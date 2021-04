https://cz.sputniknews.com/20210418/klasicky-protirusky-folklor-poslanec-blaha-si-posvitil-na-zpusoby-eskalace-vztahu-na-13495713.html

„Klasický protiruský folklór.“ Poslanec Blaha si posvítil na způsoby eskalace vztahů na rusko-ukrajinské hranici

„Klasický protiruský folklór.“ Poslanec Blaha si posvítil na způsoby eskalace vztahů na rusko-ukrajinské hranici

„Předloha pro nějakou agro-bondovku“ 18.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-18T17:48+0200

2021-04-18T17:48+0200

2021-04-18T17:34+0200

výbuch

komentář

ľuboš blaha

politika

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/950/33/9503392_0:0:1021:578_1920x0_80_0_0_176044b99671f722247f443fd7f287f5.jpg

„Já sice chápu, že zpravodajské hry do geopolitiky patří. Ale zase - mohlo by to mít trochu úroveň. Předstírat, že Ruská federace nemá nic lepšího na práci, než nechat vybuchovat nějaké muniční sklady v české Vesničce mé střediskové...“ začal hned s přirovnáním autor.Podle slov Blahy by to určitě byla dobrá předloha pro nějakou agro-bondovku, ale v reálné politice toto obvinění působí jako dost nezdařená fraška.„K našim českým bratrům mám hlubokou úctu, ale toto zjevně není jejich vlastní zpravodajská hra - toto není práce žádného Jirky, v tomto má prsty John, pokračuje Blaha.U Blahy došla řada i na poznámku, která se týká Slovenska. „A od nás se nyní očekává, že budeme vesele předstírat, že jsme si nevšimli, že k výbuchu munice došlo před 7 lety, ale právě teď, v roce 2021, kdy se vojska NATO řítí k ruským hranicím, se zjistilo, že za to mohou Rusové. No jasně. Věříme,“ ironicky podotkl autor.Blaha považuje za dobré, že západní zpravodajské služby alespoň neztrácejí humor.„Obvinit z výbuchu stejné dva Rusy, kteří byli obviněni už z otrávení Skripala, to je k popukání. Jasně, ze Salisbury letěli rovnou do Vrbětic - na neviditelném tryskáči. Ono to už skoro vypadá, že v Rusku žádné jiné agenty vlastně ani nemají. Oni určitě znovičokovali i Navalného trenky a kdoví, zda nemají prsty i v smrti Johna Lennona,“ popsal další scénář poslanec.Dále politik zopakoval, že trochu vážnosti při šíření rusofobie by neškodilo.„Tomuto nemůže věřit nikdo. Připadá mi to zhruba stejně pravděpodobné, jako přítomnost zbraní hromadného ničení v Iráku - to je tak, když se hledají záminky na agresi,“ podotkl.V závěrečné části příspěvku Blaha uvedl i své vysvětlení situace. „Ještě bych věřil, že nějaký bulharský gangster prodával zbraně ukrajinským fašistům a ano, je nemocné, že takové zrůdy dělají krvavý byznys na evropské půdě. Ale obvinění Ruské federace považuji za klasický protiruský folklór, který má na Západě pouze vytvořit alibi pro eskalaci vztahů na rusko-ukrajinské hranici,“ poznamenal.Domnívá se, že v zájmu celé Evropy je nyní vztahy s Ruskem uklidňovat a ne likvidovat.Pod příspěvkem Blahy se objevily četné komentáře, v nichž se čitelně šířilo souznění s názorem poslance.„Četla jsem pár vyjádření od Čechů. Větší část munice chyběla, kam pravděpodobně byla dodána, manko, prachy, a jeeej, dnes zjistili, že RUSKO je vinné. Doufám, že do toho zapletou i Slováky. Které, to už nechám na každého představivosti,“ napsala Anna Uhlarikova.„Češi se tedy vyznamenali, po tolika letech zjistili, že to Rusové .... a právě teď...“ zareagovala Helena Mrukviova.„Určitě i u nás něco v minulosti vybuchlo, hodí to na Rusy, aby mohli vyhostit diplomaty RF,“ předpokládá Dusan Rumbo.„Rozkradli, rozprodali a výbuchem smazali stopy a důkazy. Klasika. A teď je móda vše valit na Rusko a Putina, tak šup to na Rusko. Musí se přece svým chlebodárcem v USA a NATO zalíbit. To je taková klasika, ale bohužel primitivní, ubohé a průzračné jako všechny tahy USA,“ objasnil Peter Vršecký.Výbuch ve Vrběticích a RuskoPřipomeňme, že v sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Co se týče reakce z Ruska, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vynalezenou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.Vicepremiér, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček pak na sociální síti uvedl, že v pondělí bude o věci hovořit na zasedání ministrů zahraničí Evropské unie.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Zbylá munice byla z tohoto skladu odvezena jinam.

Renegát Pani Mulerova tuhle valku vyhrajem - rikal ve sve slavne replice zhruba pred 100 lety Svejk, aby ukazal jaci hlupaci nam vladli. Na Babisovi a spol je videt, ze se od te doby u nas vubec nic nezmenilo...moyna si chceme vse znova zopakovat = myslim tim velkou svetovou valku za cizi zajmy. 9

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

výbuch, komentář, ľuboš blaha