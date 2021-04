https://cz.sputniknews.com/20210418/mame-za-sebou-dalsi-tyden-plny-neobycejnych-udalosti-projedte-se-spolu-se-sputnikem-po-celem-svete-13498261.html

Máme za sebou další týden plný neobyčejných událostí. Projeďte se spolu se Sputnikem po celém světě

Máme za sebou další týden plný neobyčejných událostí. Projeďte se spolu se Sputnikem po celém světě

18.04.2021

2021-04-18T23:08+0200

2021-04-18T23:08+0200

2021-04-18T23:08+0200

V Soči (Ruská federace) se na lyžařském středisku konal vysokohorský karneval Boogel Woogel. Během tohoto karnevalu se každý rok více než 1000 snowboardistů a lyžařů účastní sjezdu v plavkách.Obyvatelé Minneapolisu vyšli do ulic poté, co policistka zastřelila černocha. Minnesotská policie uvedla, že policistka Kim Potterová s 26letou zkušeností si spletla paralyzér s pistolí a zastřelila černoha Wrighta, který se při zadržení vymanil z rukou strážců zákona. Bylo hlášeno, že policie zastavila auto kvůli dopravnímu prostředku, při kontrole se ukázalo, že na řidiče byl vydán zatykač. Wrightova smrt vyvolala protesty.Velká Británie i celý svět se rozloučil s prince Philipem. Pohřeb manžela vévodkyně z Edinburghu, britské královny Alžběty II., se konal v kapli svatého Jiří na hradě Windsor.Tento týden jsme si připomenuli první cestu člověka do vesmíru. Před 60 lety, dne 12. dubna 1961, sovětský kosmonaut Jurij Gagarin poprvé v historii lidstva vyletěl do vesmíru.Muslimové 13. dubna začali dodržovat 30denní půst během devátého měsíce muslimského lunárního kalendáře.

2021

