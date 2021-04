https://cz.sputniknews.com/20210418/ministerstvo-zahranici-rf-cr-ve-snaze-zavdecit-se-usa-v-souvislosti-s-americkymi-sankcemi-proti-13496244.html

MZV Ruska: Česko ve snaze zavděčit se USA v souvislosti s americkými sankcemi proti Rusku překonalo i své zámořské pány

Ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo na svých webových stránkách oficiální komentář k vyhoštění 18 diplomatů, ve kterém vyjádřilo českým úřadům silný... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

Představitelé ministerstva poznamenávají, že vyhoštění ruských diplomatů je další fází protiruských sankcí, které Česká republika v posledních letech podniká.Připomeňme, že Spojené státy ve čtvrtek uvalily na Rusko nové sankce, pod které spadalo 32 fyzických osob a společností. Nové sankce navíc zakazují americkým finančním institucím nakupovat ruské vládní dluhopisy po 14. červnu. Washington také řekl, že vyhostí 10 diplomatických pracovníků.Ruské ministerstvo zahraničí také poznamenalo, že Českou republiku čekají vážná odvetná opatření.Dříve mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat.Výbuch ve Vrběticích a RFPřipomeňme, že v sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Zbylá munice byla z tohoto skladu odvezena jinam.

MZB české hemeroidy v tlusté americké řiti. 17

mdok1 To Česi vážne vyhostili 18 diplomatov? Tak to je spomedzi kolónií asi rekord. Smutný. Ale počkajme na "našich", len aby sme Čechov neprekonali. 12

