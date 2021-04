https://cz.sputniknews.com/20210418/na-ceskem-velvyslanectvi-v-rusku-zustane-pet-diplomatu-uvedl-hrad-13499552.html

Na českém velvyslanectví v Rusku zůstane pět diplomatů, uvedl Hrad

Na českém velvyslanectví v Rusku zůstane pět diplomatů, uvedl Hrad

Vedoucí mezinárodního oddělení Pražského hradu Rudolf Jindrák uvedl, že na českém velvyslanectví v Moskvě zůstane po vypovězení 20 spolupracovníků nadále... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-18T22:52+0200

2021-04-18T22:52+0200

2021-04-18T23:25+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

rudolf jindrák

pražský hrad

česká republika

rusko

čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/15/12248447_0:0:3072:1738_1920x0_80_0_0_caccabfa2e2ca29b9941774fc64fb61a.jpg

Podle jeho slov musejí opustit Rusko prakticky všichni spolupracovníci politického oddílu českého velvyslanectví. Jindrák také vyjádřil nepochopení, proč ruská strana vyhostila o dva lidi více než česká strana.Vicepremiér Jan Hamáček uvedl, že z Ruska bylo vypovězeno 16 českých diplomatů a 4 spolupracovníci technického personálu velvyslanectví země. Do Ruska za nimi přiletí stroj českého letectva. „Velvyslanec Pivoňka v Moskvě zůstane,“ uvedl politik.Vypovězení Rusů z ČeskaPředseda vlády Andrej Babiš včera na společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Janem Hamáčkem uvedl, že existuje podezření, že do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích byli zapojeni důstojníci ruské tajné služby GRU.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vynalezenou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.

Renegát Politicke oddeleni...takze agenti a politruci urceni k podkopavani ruske statnosti. Ted nam tam zustane vratnej a ctyri do mariase = to je ¨skvelej uspech¨ tandemu hamacek - babis ;)) 14

josefnovak_36 že to nejsou žádní agenti? Ale to je tvrzení proti tvrzení. Rusové si myslí a mají podezření, že jsou to agenti. Prokazovat podle našich zvyklostí netřeba. nebo jo? 13

29

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka, rudolf jindrák, pražský hrad, česká republika, rusko