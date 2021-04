https://cz.sputniknews.com/20210418/narodila-se-aby-se-mohla-stat-kralovnou-dechberouci-kate-middletonova-zapusobila-v-podmanivem-13498732.html

„Narodila se, aby se mohla stát královnou.“ Dechberoucí Kate Middletonová zapůsobila v podmanivém záběru

„Narodila se, aby se mohla stát královnou.“ Dechberoucí Kate Middletonová zapůsobila v podmanivém záběru

Kate Middletonová se připojila k princi Williamovi na smutné události - pohřbu prince Philipa na hradě Windsor. Nejslavnější módní publikace na světě zaplnily... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-18T19:41+0200

2021-04-18T19:41+0200

2021-04-18T19:41+0200

foto

královská rodina

kate middleton

svět

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/13498551_0:86:3071:1822_1920x0_80_0_0_f80d2b88721a5d2cca9b86dce0e450a2.jpg

V souladu s královským protokolem byla Kate oděna do černého oblečení, výjimku tvořily jen výrazné šperky.Vévodkyně měla na sobě ohromující perlový náhrdelník, který patří královně, spolu s párem náušnic také z její sbírky. Náhrdelník si předtím několikrát půjčila princezna Diana. Má čtyři perlové řady spolu s krásným diamantem uprostřed.Šperk nosila i samotná královna Alžběta v 80. a 90. letech.Kate a další členové královské rodiny si pravidelně půjčují šperky z obrovské královniny sbírky, včetně náramků, náhrdelníků a broží.Perlové náušnice měla na sobě vévodkyně v průběhu let několikrát, většinou si je vzala na formálnější příležitosti. Jsou považovány za svatební dar, který dostala Alžběta II., když se v roce 1947 provdala za prince Philipa.Kate zvolila na smuteční událost i síťový „závoj“, který jí zakrýval horní polovinu obličeje. Spodní polovinu obličeje měla zase zakrytou černou rouškou.Middletonová byla zachycena, jak se dívá přímo do kamery, když seděla v zadní části jednoho z vozů.Fanoušci se kvůli tomuto ohromujícímu snímku mohli přetrhnout, například jeden uživatel sociálních sítí napsal, že se „narodila, aby se stala královnou“.Na Twitteru se jeden člověk podělil o své myšlenky k fotografii a uvedl: „Tato fotografie je naprosto dechberoucí.“A.G. Neri napsala: „Bude z ní skvělá královna. Ohromující a na úrovni.“ Další uživatelka napsala: „Jaká fantastická fotka, ta bude ikonická.“„Kate se narodila, aby byla královnou, jaká přesvědčivá fotka,“ dodala.Jiní se podělili o to, jak krásně vypadala a jak byl make-up „perfektní“.Jiná uživatelka zase zareagovala takto: „Kate Middletonová byla dnes úžasně nádherná a elegantní.“„Naprostá elegance,“ napsala Sophie Elsworthová.Pohřeb prince PhilipaPohřeb manžela vévodkyně z Edinburghu, britské královny Alžběty II., se včera konal v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Novináři se ceremoniálu nesměli zúčastnit, s výjimkou provozovatelů živého vysílání.Princův pohřeb vykonal opat Westminsterského opatství David Hoyle a arcibiskup z Canterbury Justin Welby. Během bohoslužby hrál malý čtyřčlenný sbor fragmenty vybrané vévodou z Edinburghu.V kostele bylo přítomno jen 30 lidí, a to v souladu s koronavirovými opatřeními. Podle dřívějších plánů mělo být na pohřeb prince Philipa pozváno 800 lidí, ale pandemie se zasloužila o velmi významné úpravy obřadu.

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

foto, královská rodina, kate middleton