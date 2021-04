https://cz.sputniknews.com/20210418/neskutecna-provokace-fanousci-reaguji-na-tanec-krainove-v-plavkach-13495877.html

„Neskutečná provokace.“ Fanoušci reagují na tanec Krainové v plavkách

„Neskutečná provokace." Fanoušci reagují na tanec Krainové v plavkách

Modelka Simona Krainová posledních několik dní provokuje své fanoušky odvážnými snímky z exotického ostrova Svatý Martin. Nově však sledující nadchla i videem... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

Na nejnovějším videu je zachycena Simona, jak tančí v plavkách na pláži. Svou dovolenou si tak očividně užívá plnými doušky.Mnoho lidí neskrývalo ani závist, avšak v dobrém slova smyslu. „Závidím ten normální život. Jen tam zůstaňte a nevracejte se, dokud to bude možné. Do tohohle bordelu. Chraňte své děti i sebe,“ popřála Simoně její fanynka.Některým pak neunikla ani její vypracovaná postava. „Za to tělo bych zabíjela,“ uvedla jiná uživatelka. „Simonka by měla chodit v plavkách stále. Top,“ zaznělo také.V těchto dvoudílných odvážných plavkách zveřejnila Simona i další snímek. „Tak toto už přesahuje všechny hranice,“ neudržel své emoce na uzdě její fanoušek.Na své dovolené Krainová nezapomíná ani na pravidelný běh. „Simi, jste skvělá a užívejte si plnými doušky i za nás,“ vzkázala jí k této fotce sledující.Některým byla Simona zřejmě i inspirací, jelikož jí psali, že vyrazí běhat i oni.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

