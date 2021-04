https://cz.sputniknews.com/20210418/odvetna-opatreni-20-ceskych-diplomatu-musi-opustit-uzemi-ruske-federace-13499256.html

Odvetná opatření: 20 českých diplomatů musí opustit území Ruské federace

Odvetná opatření: 20 českých diplomatů musí opustit území Ruské federace

Moskva deklaruje 20 zaměstnanců českého velvyslanectví persona non grata, musí opustit Rusko do konce 19. dubna, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. 18.04.2021, Sputnik Česká republika

„Na ruské ministerstvo zahraničí byl předvolán velvyslanec České republiky v Rusku V. Pivoňka,“ uvedlo ruské ministerstvo na svých internetových stránkách.„Velvyslanci byla předána náležitá nóta,“ dodalo ruské ministerstvo.Česká nezávislá politikaMluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová dnes uvedla, že české úřady předvedly absenci nezávislé linie jak v mezinárodních záležitostech, tak i při budování vztahů s Ruskem.„Absolutně karikaturními jsou zejména skutky Prahy, která včera předvedla absenci jakékoliv samostatné linie jak v mezinárodních záležitostech, tak i v přímém budování bilaterálních vztahů s naší zemí. To je také částí společného schématu - vazalství 21. století,“ řekla Zacharovová pro televizi Rossija 1. Dodala, že by se mohlo zdát, že svět upustil od vazalské závislosti, ale jeho mechanizmus byl opět nastartován.Vrbětice a RuskoV sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.

