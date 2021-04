https://cz.sputniknews.com/20210418/po-predchozich-zkusenostech-s-ruskymi-agenty-jsem-hodne-opatrny-poslanec-ondracek-varoval-pred-13498363.html

„Po předchozích zkušenostech s ruskými agenty jsem hodně opatrný.“ Poslanec Ondráček varoval před ukvapenými závěry

„Po předchozích zkušenostech s ruskými agenty jsem hodně opatrný.“ Poslanec Ondráček varoval před ukvapenými závěry

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček varoval před ukvapenými závěry v kauze exploze muničního skladu ve Vrběticích. Podle jeho názoru Česko již má „zkušenost“ s... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-18T18:34+0200

2021-04-18T18:34+0200

2021-04-18T20:22+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

andrej babiš

zahraniční agenti

rusko

zdeněk ondráček

ksčm

čr

Podle jeho názoru zatím nebylo zveřejněno dostatek informací pro to, aby si lidé mohli dělat o kauze ucelené závěry. Vyzval lidi, aby si zachovali vlastní rozum.Předchozí hysterie okolo „ruských agentů“ v Česku probíhala v první polovině roku 2020, kdy vznikla kampaň proti Andreji Končakovovi vykonávajícímu funkci ředitele Ruského střediska v Praze.Diplomat byl ocejchován jako „ricinový agent“, který dle českého mainstreamu měl za úkol otrávit některé české politiky. Nakonec se ukázalo, že na obvinění není nic pravdy. Končakov byl přesto vyhoštěn z ČR.Výbuch ve Vrběticích a RuskoV sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vynalezenou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.Vicepremiér, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček pak na sociální síti uvedl, že v pondělí bude o věci hovořit na zasedání ministrů zahraničí Evropské unie.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Zbylá munice byla z tohoto skladu odvezena jinam.

peter47 Americká ambasáda tak v Čechách ako aj na Slovensku naviguje vlastizradných politikov v mene svojich hnusných agresívnych záujmov. 19

janjanjan ...Takže muniční sklad odpálili zrovna ti agenti, kteří nedokázali otrávit Skřípala, ani když měli nejsilnější jed na světě? Jinými slovy: obvinění vypracoval ten, kdo žádná jiná jména neznal. 17

