Prezident Zeman promluví o Vrběticích až za týden. Vystrčil mezitím radí Babišovi

I když prezident Miloš Zeman se k zapojení ruských tajných služeb do výbuchů ve Vrběticích vyjádří až za týden, někteří politici už navrhují své postoje... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

Prezident tak podle všeho ponechá zásadní oznámení o zapojení ruských zpravodajců do výbuchů ve Vrběticích týden bez komentáře.Hrad dříve krátce informoval, že prezident je o případu informován a má k dispozici veškeré informace.Vystrčil: Babiš by měl v EU a NATO iniciovat postup proti ruskému vlivuPremiér Andrej Babiš (ANO) by měl podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) iniciovat v NATO a EU společný postup proti narůstání ruského vlivu, píše ČTK.Dříve český premiér Andrej Babiš na svém účtu na Twitteru uvedl, že o kauze ve Vrběticích promluvil s Charlesem Michelem.Senátní bezpečnostní výbor se sejde příští týden se šéfy Bezpečnostní informační služby a Národní centrály boje proti organizovanému zločinu (NCOZ). Chce informace, které by poskytly kontext do celého případu. Připraví stanovisko, o kterém Senát rozhodne na středeční schůzi. Příští týden také zasedá Sněmovna.Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) uvedla, že po došetření případu ruského zapojení do výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích by Česko mělo požadovat po Rusku odškodnění. Náklady na odstranění následků výbuchů v roce 2014 podle ní dosáhly zhruba jedné miliardy korun.Výbuch ve Vrběticích a RFPřipomeňme, že v sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Co se týče reakce z Ruska, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vynalezenou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.Vicepremiér Jan Hamáček pak na sociální síti uvedl, že v pondělí bude o věci hovořit na zasedání ministrů zahraničí Evropské unie.

josefnovak_36 Vystrčil je kr e té n. Na jeho řeči může dát jedině stejně postižený jedinec, nebo skupina. 7

ProrokBezpečák Babiš- slovenský bezpáteřní žid, který miluje peníze nadevše. Samozřejmě za komunistů kolaboroval, určitě podepsal spolupráci s stb. O tom není pochyb. Ale on není agresívní, jenom miluje to zlaté tele, kterému se židé kdysi klaněli, zatím co Mojžíš rozmlouval s Bohem. A to zlaté tele se stalo pastýřem všech židů na světě! Oni prostě zlato milují. Samozřejmě díky této slabosti jsou snadno vydíratelní. Hamáček má také židovské geny. Stačí mi je jeden pohled a vidím. Nikdy se nemýlím. Pokud nebudou danoví poplatníci rozhodovat o platech politiků, situace se nikdy nezmění k lepšímu. Ta zmrdlá, zbabělá, chamtivá svoloč, která tam dneska sedí, bude vždy sloužit velkokapitálu! 6

