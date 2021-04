https://cz.sputniknews.com/20210418/ruske-mzv-cesko-bude-v-dohledne-dobe-celit-nasledkum-rozhodnuti-o-vyhosteni-ruskych-diplomatu-13498819.html

Ruské MZV: Česko bude v dohledné době čelit následkům rozhodnutí o vyhoštění ruských diplomatů

Ruské MZV: Česko bude v dohledné době čelit následkům rozhodnutí o vyhoštění ruských diplomatů

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že české úřady předvedly absenci nezávislé linie jak v mezinárodních záležitostech, tak i při... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

„Absolutně karikaturními jsou zejména skutky Prahy, která včera předvedla absenci jakékoliv samostatné linie jak v mezinárodních záležitostech, tak i v přímém budování bilaterálních vztahů s naší zemí. To je také částí společného schématu - vazalství 21. století,“ řekla Zacharovová pro televizi Rossija 1. Dodala, že by se mohlo zdát, že svět upustil od vazalské závislosti, ale jeho mechanizmus byl opět nastartován.Podle Zacharovové lze v nejbližší době očekávat reakci ze strany ruského resortu zahraničí na vyhoštění ruských diplomatů z Česka.„Nebudeme předbíhat události, je před námi ještě pracovní týden. Bylo důležité jasně odpovědět na podobné kroky, a konkrétní praktická realizace tohoto rozhodnutí nás ještě čeká,“ odpověděla Zacharovová na otázku novináře, nakolik tvrdé budou reakce Ruska na vyhoštění ruských diplomatů z Česka.Výbuch ve Vrběticích a RuskoV sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.

F-TYPE Tobě nemůže uškodit Moskožrout, protože žádný mozek nemáš. 10

Bohemak Velmi správně schvalují postup ruských úřadů.pokud někdo poruší slušnost a obviní nepodložené Rusko musí nést odpovědnost 7

