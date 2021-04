https://cz.sputniknews.com/20210418/slovensko-pruzkum-verejneho-mineni-ukazal-jak-se-odrazila-vladni-krize-na-duveryhodnosti-13496549.html

Průzkum ukázal, kteří slovenští politici jsou nejdůvěryhodnější. Výsledky jsou šokující

Průzkum ukázal, kteří slovenští politici jsou nejdůvěryhodnější. Výsledky jsou šokující

Na Slovensku byl proveden průzkum, který zjistil, kdo ze slovenských politiků má největší důvěru občanů a také naopak, komu Slováci vůbec nedůvěřují. Tipnete... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-18T16:53+0200

2021-04-18T16:53+0200

2021-04-18T17:15+0200

zuzana čaputová

igor matovič

slovensko

veřejné mínění

politici

průzkum

politika

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/13265837_0:308:3077:2047_1920x0_80_0_0_a8aa94237524e428ee0fab1ca6f9ee27.jpg

Průzkum ukázal, že nejvíc slovenských občanů důvěřuje prezidentce Zuzaně Čaputové, konkrétně se tak vyjádřilo 58 procent Slováků. Naopak Čaputová si nezískala důvěru 40 procent účastníků. První místo politika s nejmenší důvěrou občanů získal Igor Matovič, kterému nedůvěřuje až 84 procent Slováků. Matovič si zasloužil důvěru pouze 15 procent občanů. Průzkum byl realizován agenturou Focus pro televizi Markíza a konal se od 31. března do 7. dubna za účasti 1001 respondentů.Druhou příčku obsadil nezařazený poslanec Národní rady Slovenské republiky a předseda hnutí Hlas-SD Peter Pellegrini, kterému podle průzkumu důvěřuje 41 procent, ale nedůvěřuje 56 procent účastníků průzkumu. Třetí příčku vybojoval současný premiér Eduard Heger, který disponuje důvěrou 29 procent respondentů a nedůvěrou 66 procent. Předseda Národní rady Slovenské republiky a předseda hnutí Jsme rodina Boris Kollár získal důvěru 28 procent občanů, avšak 70 procent účastníků mu vyjádřilo nedůvěru.Vicepremiérovi a ministrovi hospodářství Richardovi Sulíkovi důvěřuje 27 procent zúčastněných, ale zároveň nedůvěřuje 71 procent. Vicepremiérka a šéfka ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizace Veronika Remišová si zajistila důvěru 26 procent respondentů. Na druhé straně jí ale nedůvěřuje 70 procent účastníků průzkumu. Šéfovi Směru-SD Robertovi Ficovi vyjádřilo důvěru 24 procent respondentů a 74 procent nedůvěru.Zmiňme, že poslední takový průzkum dělala agentura v polovině ledna. Od té doby si Slovensko prošlo plošným testováním, incidentem ohledně Sputniku V, který následně vyústil do vládní krize a výměně na postu premiéra.Jak se tyto události odrazily na prestiži politiků? V porovnání s předcházejícím průzkumem klesla důvěra občanů ke všem koaličním lídrům s výjimkou Borise Kollára. Nehledě na to, že v průzkumu zvítězila prezidentka Zuzana Čaputová, i její výsledky byly na tentokrát horší.Ministr financí Igor Matovič se propadl asi nejvíc. Důvěřuje mu pouze 15 procent respondentů a nedůvěřuje 83, což je nejhorší výsledek ze všech. Účastníci průzkumu vyjádřili svoji důvěru na úrovni 15 procent také předsedovi ĽSNS Marianovi Kotlebovi.„Výsledky průzkumu působí tak, že čím vyhraněnější situace byla v koalici a čím výrazněji se v ní lídři angažovali, tím víc ztráceli na důvěryhodnosti,“ uvedl politolog Grigorij Mesežnikov.

Důchodce Je hloupý, kdo těm průzkumům věří 6

6

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zuzana čaputová, igor matovič, slovensko, veřejné mínění, politici, průzkum