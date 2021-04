https://cz.sputniknews.com/20210418/ukrajinsky-velvyslanec-oznacil-vstup-ukrajiny-do-nato-za-odpovednost-nemecka-13496125.html

Ukrajinský velvyslanec označil vstup Ukrajiny do NATO za odpovědnost Německa

Ukrajinský velvyslanec v Berlíně Andrij Melnik vyzval Německo, aby co možná nejrychleji a bez žádných podmínek dosáhlo vstupu jeho země do NATO kvůli... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

„Německo, zvlášť jako země, která nese zvláštní historickou zodpovědnost za nacistické zločiny proti ukrajinskému lidu, má sehrát vedoucí úlohu, aby se Ukrajina stala členem NATO. A to co možná nejrychleji, bez žádných ,ale‘ anebo ,když‘,“ prohlásil diplomat v rozhovoru pro Welt am Sonntag.Podle Melnika může jenom co nejrychlejší připojení Ukrajiny k NATO odvrátit novou válku v Evropě. „Může to znít pro německé uši jako provokace proti (prezidentovi Ruska Vladimirovi; pozn. red.) Putinovi. Zcela naopak, bude to studená sprcha, která ochladí horké hlavy v Kremlu,“ prohlásil.Velvyslanec vyzval rovněž německou vládu, aby poskytla větší podporu Ukrajině, zejména varovala Rusko před „bolestivými následky“ v případě invaze na Ukrajinu. Podle názoru Melnika je v tomto případě potřeba vyhlásit „mezinárodní bojkot“ Rusku a „soudní stíhání u Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny“, zavést „úplné ekonomické embargo, především na import surovin, a také úplné zmrazení investic“.Melnik předtím nejednou učinil velká prohlášení. Tento týden, například, prohlásil, že Ukrajina může zvážit otázku navrácení sobě jaderného statutu, když se nestane členskou zemí NATO.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předtím prohlásil, že Severoatlantická aliance je jedinou cestou k ukončení konfliktu na Donbasu. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov poznamenal, že vstup Ukrajiny do NATO zhorší problémy této země, a že pro obyvatele samozvaných donbaských republik je toto členství „hluboce nepřijatelnou perspektivou“.

