V Radě federace RF navrhli uvalit sankce na Českou republiku

Kromě odvetného rozhodnutí ohledně diplomatů by Česká republika měla dostat vážnou odpověď ve formě sankcí citlivých pro její ekonomiku a sociální sféru, řekl... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

Poznamenal také, že na situaci s vyhoštěním ruských diplomatů je třeba reagovat tvrdě, „a v podobě personálního složení české ambasády v Rusku“.Cekov upozornil, že Praha se řídí politikou, kterou určují USA, a přitom v řadě případů jedná ještě přísněji než její evropští partneři.Označil také obvinění směrem k Rusku z účasti na explozi v muničním skladu za „absolutně nepodložená“. „Máte konkrétní údaje? Nic není, všechno je postaveno na již zmíněném výrazu ,docela pravděpodobné‘,“ řekl zákonodárce.Cekov poznamenal, že Česko se „postavilo do fronty“ za Polsko, aby oznámilo protiruská opatření po příkladu Spojených států.Ruské MZV o vyhoštění diplomatůMluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat.Nepřidala k tomu žádné další podrobnosti.Výbuch ve Vrběticích a RFPřipomeňme, že v sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.

Hantek Ne, je to jinak, my vysíráme z popudu USA , nějakou skládku munice bez hlídání nepotřebuje Rusko likvidovat, stačí když to likvidujeme sami svojí hloupostí, ale pokud budou sankce, tak na to určitě doplatíme i my... 16

K.K. „Je to samozřejmě zvláštní načasování, zvlášť když ještě v pátek večer sedí vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na kufrech pro cestu do Moskvy. To načasování vyvolává řadu otázek. Zvlášť když Hamáček říká, že to nevěděl, zatímco exministr Petříček říká, že to věděl,“ podivoval se Šándor. „Příliš nevěřím (příběhu) o putovní dvojici agentů GRU, kteří cestují po světě a páchají tu výbuch ve Vrběticích, tu útok novičokem,“ doplnil Šándor. Prostá práce Koudelky a Chocholouška. 13

