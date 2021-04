https://cz.sputniknews.com/20210418/ve-hre-uz-je-i-bulharsko-hamacek-uvedl-dalsi-podrobnosti-k-vybuchu-munice-ve-vrbeticich-13496456.html

Ve hře už je i Bulharsko. Hamáček uvedl další podrobnosti k výbuchu munice ve Vrběticích

Ve hře už je i Bulharsko. Hamáček uvedl další podrobnosti k výbuchu munice ve Vrběticích

Co se ještě dozvíme… 18.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-18T15:12+0200

2021-04-18T15:12+0200

2021-04-18T15:17+0200

výbuch

diplomat

jan hamáček

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/13495117_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_99a8d366af64d0f5731150274cb1752b.png

Ministr vnitra Jan Hamáček, který je nyní pověřený i řízením ministerstva zahraničí, v pořadu České televize Otázky Václava Moravce prohlásil, že výbuch ve Vrběticích se zřejmě odchýlil od plánu a neměl nastat na území České republiky.Politik přiblížil, že policie podle něj pracuje s variantou, že munice měla explodovat až později v Bulharsku. Co se týče Ruska, důkazy o jeho zapojení jsou podle Hamáčka dostatečné.Politik nevyloučil, že podle vyšetřování je pravděpodobné, že munice měla být v době plánovaného výbuchu až v Bulharsku. Případ by se tak mohl vztahovat k bulharskému obchodníkovi se zbraněmi Emilijanu Gebrevovi. Ten byl v roce 2015 otráven, nicméně útok přežil. Česká republika již na vyšetřování výbuchů spolupracuje s Bulharskem.„Probíhá v této věci mezinárodní spolupráce včetně spolupráce s Bulharskem,“ okomentoval Hamáček.Hamáček rovněž upozornil na to, že Rusové o areál před výbuchem projevovali zájem.Vicepremiér v pořadu uvedl, že o dvou mužích, které policie spojila s výbuchy na konci roku 2014 ve skladu ve Vrběticích, se od začátku vědělo, přičemž jim napomohla videokamera. Podle jeho slov v roce 2018 došlo k představě, že se jedná o osoby, které jsou spojené s pokusem otrávit Sergeje Skripala a jeho dceru látkou novičok.Kauza VrběticePředseda vlády Andrej Babiš včera uvedl, že existuje podezření, že do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích byli zapojeni důstojníci ruské tajné služby GRU.„Byli jsme v pátek večer jednoznačně informováni o závažných skutečnostech týkajících se bezpečnosti naší země. Informovali jsme dnes prezidenta Zemana o tomto případu a o navrhovaném postupu a prezident nám vyjádřil absolutní podporu. Na základě jednoznačných důkazů získaných vyšetřováním našich bezpečnostních složek musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské GRU, jednotky 291155 do výbuchu muničních skladů areálu Vrbětice v roce 2014,“ prohlásil Babiš během sobotního večera na společné tiskové konferenci s Janem Hamáčkem.„Česká republika musí reagovat. Jsme v podobné situaci, jako například Velká Británie při pokusu o otravu v Salisbury v roce 2018. (…) Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, kteří byli našimi tajnými službami jasně identifikováni jako příslušníci ruských tajných služeb, tedy SVR a GRU,“ uvedl Hamáček.V souvislosti s tím bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Co se týče reakce z Ruska, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vykonstruovanou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.Ruský resort diplomacie následně zareagoval na webu s tím, že českým úřadům vyjádřil silný protest. Představitelé ministerstva poznamenali, že vyhoštění ruských diplomatů je další fází protiruských sankcí, které Česká republika v posledních letech podniká.

Zodd To uz je tak pritazene za vlasy, ze brzo dojde ke skalpovani :))) 6

vincentsvoboda1 Nyní samozřejmě budou spřádat další lži. No, když nejsou důkazy, tak to jinak nejde. Exploze ve Vrběticích v roce 2014 byly zinscenovány za účelem zametení stop po chybějícím inventáři ve skladech, kdy tisíce kusů zbraní a munice byly ze skladů vyvezeny na Ukrajinu, ale odtamtud zbraně a munice pokračovaly do Sýrie do rukou tehdejší Free Syrian Army a později Islámského státu bojujícího proti Bašáru Asadovi, a to v ostrém rozporu s mezinárodním zbrojním embargem na dodávky zbraní do Sýrie. Zbraně z Vrbětic se dosud nachází v Sýrii a právě ruská GRU vede podle ruské televize jmenné svodky na české občany a členy českých tajných služeb, kteří za touto operací dodávek od roku 2012 stály. Zbraně totiž v Sýrii zabíjely ruské vojáky a ruské občany! 6

23

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

výbuch, diplomat, jan hamáček, kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka