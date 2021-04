https://cz.sputniknews.com/20210418/za-trumpa-byl-mir-nyni-mame-pred-sebou-tezke-casy-vaclav-klaus-mladsi-promluvil-k-vrbeticim-13496401.html

„Za Trumpa byl mír. Nyní máme před sebou těžké časy.“ Václav Klaus mladší promluvil k Vrběticím

„Za Trumpa byl mír. Teď nás čekají těžké časy,“ konstatoval na svých sociálních sítích bývalý politik na pozadí hysterie okolo údajného zapojení ruských špionů do explozí na muničních skladech ve Vrběticích.Klaus jako bývalý předseda Trikolóry není jediný, kdo se z tohoto hnutí vyjádřil k situaci. Dalším byl jeden z nejvlivnějších členů, mediální expert Petr Štěpánek. Podle jeho názoru si předseda vlády Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček myslí, že „občané jsou debilové“.„Tak si to shrňme. Tu zprávu vykřičeli do světa dva politici, kterým nevěřím ani nos mezi očima, přičemž nedůvěryhodný předseda vlády se odvolával na ještě více nedůvěryhodného dvojministra vnitra a zahraničí. Nyní se paradoxně právě na ně jako na slovo Boží odvolávají dokonce i všichni ti, kteří na nich za všech jiných okolností nenechají nit suchou,“ uvedl v úvodu svého vyjádření na sociálních sítích.„Kanály, kterými byla zpráva vypuštěna, jsou nedůvěryhodná Bruselská televize, která si z neznámých důvodů stále ještě říká Česká, a naprosto, ba přímo absolutně nedůvěryhodný týdeník Respekt, tiskový orgán všech jiných, jen ne českých zájmů. A od té doby se jak apoštolové na orloji na obrazovce střídají osoby, o které bych si pro jejich nedůvěryhodnost ani kolo neopřel. Všichni dotyční zřejmě žijí v představě, že co občan, to debil,” pokračoval dále mediální expert.Podle jeho názoru v cestě slovům Babiše a Hamáčka o Rusech, kteří se měli podílet na explozích skladů s municí, stojí dlouholetá zkušenost z totalitního režimu.„Jenže občan, a zvláště pak ten, který podstatnou část svého života prožil v totalitním systému, má jistou životní zkušenost. Viděl filmy Vrtěti psem či Kozoroh 1, četl Forsythovy špionážní romány nebo Grishamovo Bratrstvo, pamatuje si, kolik operací pod falešnou vlajkou, které stály na počátku řady ozbrojených konfliktů a válek, už ve svém životě zažil, a hlavně, jak zcela správně upozorňuje Vadim Petrov, proškolený v britské zpravodajské službě MI5, zná dvě zásady, konkrétně „follow the money“ a „cui bono“, tedy, „když nevíš, sleduj stopu peněz“ a „komu ku prospěchu“, jež obvykle naznačují, o co ve skutečnosti jde,“ myslí si Petr Štěpánek.„A Petrov ještě dodává: „Než se hloupě mýlit, radši žádný názor nemám. Jsem apriori podezřívavý, když mě kdokoliv silně ovlivňuje v tom, co si mám myslet.“ Já to jen podepisuji,“ uzavřel mediální expert své vyjádření.Stanovisko TrikolóryK situaci se mezitím vyjádřilo i samo hnutí Trikolóra. To uvedlo, že události nechce komentovat.„Trikolóra varuje před politiky, novináři a aktivisty, kteří ženou svět i naši zemi do konfliktů, včetně těch válečných. Občany vyzýváme ke zdrženlivosti a z tohoto důvodu nebudeme ani komentovat aktuální zpravodajské hry našich ani zahraničních tajných služeb,“ uvedla strana na svých sociálních sítích.„GRU ve Vrběticích“V sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.V souvislosti s tím bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako údajní členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Co se týče reakce z Ruska, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vykonstruovanou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.

