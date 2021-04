https://cz.sputniknews.com/20210418/zacharovova-praha-se-snazila-zakryt-informace-o-odhalenych-pripravach-statniho-prevratu-v-belorusku-13499534.html

Zacharovová: Praha se snažila zakrýt informace o odhalených přípravách státního převratu v Bělorusku

Zacharovová: Praha se snažila zakrýt informace o odhalených přípravách státního převratu v Bělorusku

Tisková mluvčí ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová uvedla, že česká vláda učinila svá prohlášení o údajných ruských agentech zapletených do... 18.04.2021, Sputnik Česká republika

Zprávy o vyhoštění ruských diplomatů z Česka měly z informačního pole vytěsnit zprávy o rozkrytí plánů připravovaného převratu v Bělorusku, prohlásila tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.Diplomatka dodala, že souhlasí s experty, kteří uviděli korelaci mezi těmito dvěma událostmi a upřesnila, že česká vláda chápala, jaké následky bude mít její chování.„Oni nemohli nechápat, jaká bude reakce, protože jejich konání je karikaturní. Proč to dělají? Protože je potřeba za každou cenu odvést pozornost od faktologických informací… Vše, co bylo publikováno po linii ruských kompetentních orgánů a náležitých struktur v Bělorusku, i prohlášení jejího prezidenta – všechno to bylo založené na faktech. A to bylo nutné zakrýt,“ prohlásila tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí.Nezávislá linieDodala, že by se mohlo zdát, že svět upustil od vazalské závislosti, ale jeho mechanizmus byl opět nastartován.„Spojené státy americké uvedly do pohybu – právě teď v aktivním informačním a politickém prostoru – vazalských mechanismus na nové technologické úrovni, ale princip zůstává stejný: totiž, že Varšava a Praha konají v zájmu Spojených států,“ dodala Zacharovová.

josefnovak_36 bob, taky jsem to včera četl . Jen naši trollové, co čerpají z Reflexu a podobných bulvárních titulů jsou překvapeni a nevěří. Je to jejich problém, že nic nevědí. Když si pustím Bidenovy výhružky Putinovi, tak to vše perfektně zapadá. A to ještě není konec. 14

