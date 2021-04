https://cz.sputniknews.com/20210419/analytik-stefec-zakladni-problem-je-nacasovani-kauzy-vrbetice-a-jeji-otevreni-prave-ted-13502480.html

Analytik Štefec: Základní problém je načasování kauzy Vrbětice a její otevření právě teď

Jak uvádí Štefec, pokud se informace o údajně ruské stopě dostala k politikům až teď, znamená to selhaní českých zpravodajských služeb. „To, co se stalo, ukazuje na to, že české zpravodajské služby jsou a) nespolehlivé, b) jsou neloajální vůči českému státu, pakliže měly informace o pozadí výbuchu skladu v roce 2014, a tuto informaci dále vedení státu tajily,” tvrdí.Kdo z toho má prospěch?Podle experta celá kauza je zpravodajskou hrou, ale z jeho hlediska je velice nepravděpodobné, že ji začala česká zpravodajská služba.Co se týče kamerových záznamů, které jsou údajně k dispozici, analytik prohlásil, že dnes se dá velmi jednoduše upravit jakýkoli kamerový záznam.Načasování kauzy„Základní problém je načasování kauzy a její otevření právě teď. Vidím v tom dokonce jakousi snahu poškodit zájmy ČR, míním tím přinejmenším způsob, jakým se kauza [po letech] otevřela,” tvrdí.Štefec porovnal vytažení tohoto starého případu s vlastní zkušeností. „Kauza je skutečně stará a někdo si ji uložil k ledu. Já to znám, když mi svého času policie podstrčila na pokyn od vojenského zpravodajství do auta pistoli. Kauza byla také tři čtvrtě roku u ledu a vytáhli ji v momentě, kdy mě potřebovali připravit o prověrku, abych nebyl schopen vykonávat roli šéfa agentury pro nakupování,“ vysvětluje.Pozornosti analytika neuniklo, že premiér Babiš vystupoval na tiskovce s rozechvělým hlasem. „Otázka zní, zda se tak skutečně [nejistě] cítil… Každopádně mu muselo být jasné, že vstupuje na velmi tenký led…” podotýká.Jak jsme daleko od katastrofy?Podle experta svět nyní balancuje na pokraji jaderné války. Do konfrontace však nedojde, dokud si USA nebudou jisté, že na jejich území bude učiněn jaderný úder. Z pohledu Štefce pro Spojené státy by bylo optimální, kdyby k jaderné výměně došlo na území Evropy či evropské části RF. Dodává, že USA velmi intenzivně pracovaly na tom, aby v Evropě vytvořily co největší počet potenciálních cílů pro jaderné zbraně, tak aby od sebe odvrátily část úderné moci potenciálního nepřítele.

