Babiš: Ve Vrběticích nešlo o akt státního terorismu. Stáli za tím agenti ze Salisbury

Babiš: Ve Vrběticích nešlo o akt státního terorismu. Stáli za tím agenti ze Salisbury

Předseda vlády Andrej Babiš uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády, že ve Vrběticích se nejedná o akt státního terorismu, jak bylo některými lidmi... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

„Nešlo o akt státního terorismu,“ prohlásil Andrej Babiš ohledně exploze muničního skladu ve Vrběticích, do něhož měli být zapojeni údajní ruští agentiAndrej Babiš také zmínil, že celá zpráva obsahující důkazy o tom, že do výbuchů na muničních skladech ve Vrběticích byli zapojeni údajní ruští agenti, nebude publikována.„Já chci uklidnit naše občany – děláme maximum pro zklidnění situace. Ale není přijatelné, aby tady cizí agenti prováděli takovéhle operace,“ prohlásil během tiskové konference Andrej Babiš.Následně zopakoval ještě jednou, o co se mělo jednat ve Vrběticích.„Nebyl to útok Ruska na českou republiku. Je nepřijatelné, že agenti GRU tady prováděli tuhle operaci, kterou zpackali,“ zopakoval.Babiš uvedl, že ministryně financí Alena Schillerová analyzuje rozsah škod a možnost odškodnění ze strany Ruské federace. Podle jeho slov se má jednat o škody větší než jedna miliarda korun.Exploze ve VrběticíchNejvyšší státní zástupce Pavel Zeman na tiskové konferenci uvedl, že za Vrběticemi mají stát dva ruští agenti ze Salisbury.„Cílem útoku byl tento vojenský materiál směřující do Bulharska, k výbuchu nemělo dojít na území České republiky,“ uvedl na tiskové konferenci Zeman a potvrdil, že za útokem na muniční sklady podle jejich názoru stojí muži, které ve Velké Británii podezírají z otravy ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala novičokem v roce 2018.

Zodd Dukazy jsou tak tajne, ze to nemuze jit ani k soudu, aby se nahodou neprozradily :))) 9

josefnovak_36 už otáčí? Kdy se omluví RF? 7

