Bývalý americký prezident Trump zkritizoval Bidenův plán na stažení vojsk z Afghánistánu

Bývalý americký prezident Donald Trump zkritizoval plán nynějšího prezidenta Joea Bidena na dokončení stažení vojáků z Afghánistánu do 11. září, informuje... 19.04.2021

Bílý dům v úterý učinil prohlášení, že 1. května zahájí a do 11. září ukončí stažení vojsk z Afghánistánu. Má probíhat v naprosté koordinaci se spojenci a partnery.Bývalý lídr USA uvedl „dvě příčiny“, proč nejde použít toto datum. Poznamenal, že „USA především mohou a mají opustit Afghánistán dříve“, poněvadž se tam nacházely „příliš dlouhou dobu“. Trump dodal, že když byl prezidentem USA, „zajistil možnost rychlejšího stažení vojsk snížením početního stavu z 16 tisíc na méně než dva tisíce a také vyvezl z Afghánistánu americkou techniku za miliardy dolarů“.Druhá příčina, proč se dané datum nehodí, spočívá podle Trumpa v tom, že „11. září je datum, které připomíná nejtragičtější události a období v naší zemi“. Zdůraznil, že je třeba si „pamatovat a uctívat toto datum na znamení respektu vůči všem, koho jsme tento den ztratili“. Trump vyzval Bidena, aby dodržel „podle možností“ termíny, jež stanovil ještě jako prezident.V roce 2020 podepsaly USA a afghánská radikální fronta Talibán v Kataru první mírovou smlouvu za více než 18 let. Tato smlouva stanovuje stažení cizích vojsk z Afghánistánu během 14 měsíců a zahájení dialogu mezi afghánskými stranami po uzavření dohody o výměně zajatců. USA měly podle této smlouvy stáhnout své jednotky z afghánského území do 1. května 2021.

