Čeští zemědělci prosí o pomoc. V tuzemských skladech leží tisíce tun brambor a jablek

Na účtu Agrární komory České republiky byl zveřejněn nový post týkající se prosby o pomoc ze strany zemědělců.Dále se píše, že bramboráři tak vyráží do boje a rozhodli se uspořádat prodej ze dvora. Zároveň prosí všechny, aby se zabránilo plýtvání a aby se úroda nemusela vyhazovat. Zdůraznili, že podobná situace se týká i jablek.Následně zmínili i konkrétní místa, kde lze brambory koupit za minimální cenu 3-4 Kč/kg. Podle slov komory vozí do těchto velkoskladů i menší producenti. Zároveň je nutné počítat s tím, že brambory jsou v pytlích po 25 kilogramech.Tyto brambory lze podle komory zakoupit v Praze na ulici Lukavecká 1732 v Praze 9 – Horní Počernice. Dále je lze zakoupit v Hradci Králové na ulici Bratří Štefanů 987. V okrese Frýdek-Místek lze brambory zakoupit ve Fryčovicích 606 a v okrese Pelhřimov pak v Horních Cerekevech na ulici Havlíčkova 490.Jak však podotýkají, sklady nejsou jediné místo, kde lze koupit brambory za nízkou cenu. Za nákladovou cenu se pak budou prodávat v síti prodejen RYNEK – místo plné chutí.Zemědělská katastrofaAbnormálně chladné počasí ve Francii, které postihlo 10 ze 13 regionů země, zničilo významnou část budoucí sklizně hroznů. Kvůli mrazům tak může být sklizeň hroznů nejnižší za posledních 40 let a očekává se také neúroda jablek, meruněk a dalších teplomilných plodin.Francouzské úřady proto vyhlásily v zemědělství výjimečný stav. Pošlou také miliardu eur na podporu zemědělského průmyslu, řekl francouzský premiér Jean Castex.Předseda vlády poznamenal, že stát by měl na tuto katastrofu reagovat. „Za výjimečných okolností, výjimečná opatření. Chci oznámit značné úsilí ze strany státu ve výši jedné miliardy eur, protože situace taková opatření ospravedlňuje,“ řekl francouzský premiér.Orgány zřizují zvláštní fond finanční kompenzace pro venkovské zemědělské podniky postižené mrazem. Zdůraznil také, že řada regionů byla prohlášena za zónu zemědělské katastrofy, což znamená, že je začnou platit za pojištění plodin.Francouzský ministr zemědělství a potravin Julien Denormandie v sobotu v rozhlasové stanici France Inter označil následky mrazů za nejhorší katastrofu v zemědělství 21. století. Špatné počasí zničilo výsadbu na statisících hektarů půdy, řekl ministr.

kajman Do Ruska to neudáte, možná tak zdarma do Zimbabwe nebo Somálska. 5

Kimble Tak co chtějí, sankce proti Rusku jsme schválili a rus od EU nechce ani brambory ani jablka. Myslím, že tah Putina se sankcemi na zemědělské produkty byl chytrý tah. Podpořil domácí výrobce a pěstitele a jsou nyní v podstatě soběstační. 5

