Doněcká lidová republika obvinila Ukrajinu z ostřelování Donbasu

Doněcká lidová republika obvinila Ukrajinu z ostřelování Donbasu

Ukrajinští vojáci v pondělí na území samozvané Doněcké lidové republiky vyslali 27 min o kalibru 120 milimetrů, oznámil novinářům zástupce DLR ve Společném... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

Na Donbasu nedávno vstoupila v platnost dodatečná opatření na zajištění příměří.Útok na DonbasUkrajina neplánuje útok na Donbasu, prohlásila v přenosu ukrajinské televizní stanice Dom mluvčí prezidenta Volodymyra Zelenského Julia Mendelová.„Jde o to, že Ukrajina prostě nemůže útočit na vlastní území, nemůže bojovat s vlastními lidmi,“ řekla.Podle Mendelové jsou v Kyjevě „pevně přesvědčeni“, že k míru vedou pouze jednání.Zelenskyj dříve po návštěvě styčné linie učinil prohlášení ohledně nutnosti nového příměří na Donbasu. Spojil přitom stabilitu v regionu se vstupem Ukrajiny do NATO.Situace na DonbasuKonflikt na Donbasu trvá již sedm let, za jeho oběť padlo asi 13 tisíc lidí. Urovnání projednávají na schůzkách minské skupiny. Její účastníci schválili několik dokumentů o příměří, přestřelky však pokračují.Loni v červenci nabylo platnosti všeobecné příměří. Od února letošního roku se však situace zhoršila, došlo k atentátu na velitele praporu Lidových milicí DLR, ukrajinští vojáci ostřelovali z minometů Gorlovku a předměstí Doněcka, boje jsou tvrdší. V dubnu informovala DLR o smrti dítěte po útoku ukrajinského dronu. Ukrajinští vojáci také ostřelují neuznané republiky ze zbraní zakázaných minskými dohodami.

Kraken007 Musí nějak vystřilet munici z Vrbětic.. 5

Réunion Světové magorstvo je pověstné nedodržováním dohod, zákonů (viz třeba zřízení státu Kosovo) nedodržováním slibů. Ovšem myslím, že se na té linii styku nebude dít nic moc než dosud, i když tam směřují ze západu plné vlaky a nákladní letadla plné zbraní. 💧💧 5

Zprávy

