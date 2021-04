https://cz.sputniknews.com/20210419/expert-kdyz-se-neumozni-spolecnosti-rosatom-ucastnit-se-tendru-na-dostavbu-dukovan-cesko-prohraje-13501300.html

Expert: Když se neumožní Rosatomu účastnit se tendru na Dukovany, ČR prohraje ze všech nejvíc

Expert: Když se neumožní Rosatomu účastnit se tendru na Dukovany, ČR prohraje ze všech nejvíc

Pokud Česká republika nedovolí ruské státní korporaci Rosatom stejně jako čínskému CGN účastnit se tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, nejvíce na... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

Tímto svým krokem totiž podle něj ztratí možnost objednat si stavbu vyspělých jaderných bloků od nejzkušenějších společností a obecně jsou vyhlídky na vznik nových jaderných kapacit na českém území „pokryty hustou mlhou“.Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček Právu uvedl, že po údajném odhalení zapojení ruské tajné služby do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích se Rosatom dostavby jaderného bloku v Dukovanech nezúčastní ani jako subdodavatel. V neposlední řadě uvedl, kdo bude v tomto případě ten poražený. „A za třetí: hlavním poraženým v tomto případě bude Česká republika, protože do výběrového řízení nepřijmou dva z nejzkušenějších účastníků - čínskou společnost CGN a Rosatom, společnosti, které mají v posledních letech největší zkušenosti ve výstavbě moderních jaderných bloků generace 3+. A vyhlídky na výstavbu nových jaderných bloků v České republice jsou nyní pokryty hustou mlhou,“ dodal zdroj agentury.Kauza VrběticeV sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Rusko v neděli reagovalo vyhoštěním 16 diplomatů a čtyř spolupracovníků technického personálu, kteří musí opustit zemi do 24 hodin. V Moskvě tak zůstane pouze pět diplomatů.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Zbylá munice byla z tohoto skladu odvezena jinam.V této souvislosti pak uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, že o údajném podílu ruské tajné služby GRU na explozích ve Vrběticích se dozvěděl pouze pár desítek minut před tím, než to premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček zveřejnili na sobotní tiskové konferenci. Uvedl, že byl v určitém šoku, když se to dozvěděl.

Silvie Ano, Česko prohraje ze všech nejvíc, ale Česko nikoho nezajímá. Cílem je poškodit Rusko. Což se zdařilo. Babiš a jeho parta jsou lháři a podvodníci. 11

vladimir007 Myslím, že teď už je zřejmé, že Babiš je zkáza suverenity české republiky - tedy toho zbytku suverenity. Účas ruských agentů je hypotéza (pravděpodobná účast, kde pravděpodobnost je < 50 %). Rakce na takovou hypotézu je velký průjem a teď ještě hrozí další eskalací (možná až zrušením velvyslanectvím). Asi vůbec Babiš neuvažuje o důsledcích. Jestli tyhle sankce přejdou až na odstavení plynu nebo ropy, či palivové tyče do obou atomovek, je nepříjemnou otázkou, ale Babiše (+ Hamáčka) to zřejmě netrápí. Babiš je hrobař české suverenity - bojí se vlastního rozhodování a spoléhá na cizí vliv. Myslím, že mu to ve volbách neprospěje , ani socanům. A kdo bude další na řadě ? 8

rusko

česká republika

