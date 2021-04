https://cz.sputniknews.com/20210419/klaus-zareagoval-na-kauzu-vrbetice-prosim-uz-toho-nechte-melo-by-vam-jit-vice-o-nasi-zemi-nez-o-13500841.html

Klaus vzkázal vládě kvůli Vrběticím: Už toho nechte. Mělo by Vám jít více o naši zemi než o sebe

Bývalý prezident České republiky Václav Klaus zareagoval ve svém prohlášení na webu Institut Václava Klause na kauzu týkající se výbuchu munice ve Vrběticích... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

Ve svém prohlášení uvedl, že nechce soutěžit s dalšími politiky a komentátory o ten nejsilnější či nejoriginálnější výrok k dané kauze a tudíž se rozhodl, že se k věci vyjádří ve třech bodech.Další bod Klaus obrátil i směrem ke Spojeným státům: „Věřím, že kdyby v amerických prezidentských volbách znovu vyhrál Trump a byl dnes prezidentem, opožděná kauza Vrbětice by nenastala,“ sdělil.Podle jeho slov dochází české vládě, že covidem nelze strašit lidi napořád, proto hledá jiného vykonstruovaného „strašáka“, který by tak lidi držel ve strachu.Diplomatický skandálV sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Rusko v neděli reagovalo vyhoštěním 16 diplomatů a čtyř spolupracovníků technického personálu, kteří musí opustit zemi do 24 hodin. V Moskvě tak zůstane pouze pět diplomatů.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Zbylá munice byla z tohoto skladu odvezena na jiné místo.

kajman Můžu mít k němu výhrady, ale v tomto má Vaclav Klaus pravdu. 18

josefnovak_36 Klause nesnáším, ale musím mu dát za pravdu. Dnes se politici předhánějí, kdo víc kopne do ruska. To nejsou politici, ale loutky svých loutkovodičů. 14

