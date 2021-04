Kreml kategoricky nesouhlasí se závěry o zapojení Ruské federace do výbuchu ve Vrběticích

https://cz.sputniknews.com/20210419/kreml-nesouhlasi-se-zavery-ceske-republiky-o-zapojeni-ruske-federace-do-vybuchu-ve-vrbeticich-13500892.html

V Kremlu považují kroky České republiky ohledně vyhoštění ruských diplomatů jako provokativní a nepřátelské. Prohlásil to v pondělí novinářům tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.Český premiér Andrej Babiš v sobotu večer uvedl, že úřady podezřívají ruské speciální služby z účasti na výbuších muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014.Šéf českého ministerstva zahraničí Jan Hamáček prohlásil, že ze země bude vyhoštěno 18 ruských diplomatů, kteří musí Česko opustit do 48 hodin.Očekávaně byla v neděli oznámena ruská odveta na vyhoštění diplomatů z Prahy. Velvyslanec České republiky Vítězslav Pivoňka předvolaný na Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace byl informován, že 20 zaměstnanců velvyslanectví bylo prohlášeno za persona non grata a musí do 24 hodin opustit území Ruské federace.Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že prohlášení o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu ve Vrběticích jsou absurdní, neopodstatněná a vymyšlená.Diplomatický skandálPředseda vlády Andrej Babiš v sobotu večer na společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Janem Hamáčkem uvedl, že existuje podezření, že do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích byli zapojeni důstojníci ruské tajné služby GRU.„Česká republika musí reagovat. Jsme v podobné situaci, jako například Velká Británie při pokusu o otravu v Salisbury v roce 2018. (…) Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, kteří byli našimi tajnými službami jasně identifikováni jako příslušníci ruských tajných služeb, tedy SVR a GRU,“ uvedl Hamáček, který následně dodal, že do 48 hodin musí opustit ČR 18 pracovníků ruské ambasády.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vynalezenou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.

