https://cz.sputniknews.com/20210419/michana-posirovana-nebo-snad-varena-odbornici-uvedli-jaky-je-nejzdravejsi-zpusob-pripravy-vajec-13498381.html

Míchaná, pošírovaná nebo snad vařená? Odborníci uvedli, jaký je nejzdravější způsob přípravy vajec

Míchaná, pošírovaná nebo snad vařená? Odborníci uvedli, jaký je nejzdravější způsob přípravy vajec

Vejce patří k oblíbeným pochoutkám nejednoho z nás. Jejich příprava je snadná a rychlá a hodí se jak ke snídani, tak i ke svačině či večeři. Víte ale, jaký je... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-19T07:32+0200

2021-04-19T07:32+0200

2021-04-18T19:20+0200

konzumace

jídlo

příprava

vaření

rada

tipy

vejce

svět

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/752/48/7524868_0:304:3001:2000_1920x0_80_0_0_817b38a9ab6a984bc63ffa816318e814.jpg

Kromě vařených vajíček doporučují odborníci přípravu míchaných vajíček. I zde však existuje řada zvláštností a vykřičníků, na které je potřeba dávat si pozor: během vaření se nedoporučuje přidávat sůl do vody a například nejlepší ze všeho jsou prý míchaná vajíčka s nízkotučným mlékem.Naopak smažená vejce ve formě volského oka patří k tomu nejškodlivějšímu způsobu přípravy vajíček, jelikož tento proces zdvojnásobuje obsah tuku v daném produktu.Vejce obsahují více než 40 vitamínů - cholin, B1, B2, B6, B9, B12, A, C, D, E, K, H a PP a také mnoho mikroelementů i makroelementů, například draslík, vápník, hořčík, zinek, selen, měď, mangan, železo, chlor, síru, jod, chrom, fluor, molybden.Mýty o časté konzumaci vajecVýživová poradkyně Olga Dekkerová, členka Národního společenství dietologů, uvedla na svém účtu na Instagramu nejlepší způsob přípravy vajec. Odbornice doporučuje nevařit a nesmažit vejce dlouho, protože v tomto případě se budou bílkoviny z vajec vstřebávat mnohem hůř. Podle jejího názoru je nejlepší vařit vejce naměkko, nebo je konzumovat v podobě volského oka. V tomto případě je vaječný bílek opečený a žloutek zůstává tekutý.Vejce považuje za velice zdravý produkt, nakolik obsahují bílkoviny a lecitin. Doporučuje konzumovat nejen slepičí vejce, ale také jiné druhy vajec, například kachní, křepelčí, nebo husí.Dietoložka také radí změnit způsoby přípravy vajec. Když totiž konzumujete pořád jedno a totéž, je jen otázkou času, kdy takovou stravu přerušíte, protože se organismu nedostává dostatek nezbytných látek, a vy máte pořád na něco chuť. Naopak když je strava pestrá, organismus snadněji doplní to, co je pro něj nezbytné.Jedno vařené vejce obsahuje přibližně 68 kilokalorií a asi 5,51 gramu bílkovin. Normy, které by stanovovaly počet vajec, které můžete sníst za den, neexistují. Olga Dekkerová také vyvrátila mýtus o tom, že vejce zvyšují hladinu škodlivého cholesterolu. Dietoložka připomenula, že 80 procent této organické sloučeniny se tvoří v játrech a pouze 20 procent závisí na stravě.Výživová poradkyně také vyvrátila tvrzení o tom, že vaječný žloutek je škodlivý. Dietoložka zdůraznila, že vaječný žloutek obsahuje lecitin a ten je naprosto nezbytný pro vytvoření každé jedné buňky v organismu. Dalším jeho benefitem je, že normalizuje metabolismus.

https://cz.sputniknews.com/20210307/jak-dlouho-by-se-melo-varit-vejce-experti-prozradili-jak-doba-vareni-ovlivni-chut-jidla-13292305.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konzumace, jídlo, příprava, vaření, rada, tipy, vejce