Mourinho končí na lavičce Tottehnamu. Vydržel 17 měsíců

Fotbalový trenér José Mourinho končí na lavičce londýnského Tottenhamu. Nástupce portugalského trenéra zatím není znám, informuje BBC. 19.04.2021, Sputnik Česká republika

Klubové vedení Tottenhamu Hotspur dnes před polednem odvolalo portugalského trenéra José Mourinha. Zdroje týdeníku The Economist uvádí, že osud trenéra zpečetila hádka o zapojení v Superlize. Uvádí se, že kouč odmítl začít s tréninkem, čímž protestoval proti zapojení klubu do nové elitní soutěže.Tottenham do konce sezony povedou dočasní trenéři Ryan Mason a Chris Powell.Je zajímavé, že k tomuto kroku vedení Tottenhamu sáhlo několik dní před klíčovou fází sezony, protože v neděli Spurs nastoupí do finále Ligového poháru proti Manchesteru City. Tottenham v dubnu nevyhrál jediný zápas.Mourinho převzal Tottenham v listopadu 2019 po vyhazovu Mauricia Pochettina. V první sezoně Tottenham skončil šestý, aktuálně je v tabulce sedmý, na příčky zaručující start v Lize mistrů tým ztrácí pět bodů.Diskvalifikace Ondřeje KúdelyČeský obránce Ondřej Kúdela byl potrestán kvůli skandálnímu incidentu, který se odehrál minulý měsíc během zápasu Evropské ligy mezi Slavií a Glasgow Rangers. UEFA uznala Kúdelu vinným z rasistického chování vůči záložníkovi skotského klubu Glenovi Kamarovi a udělila mu trest v podobě stopky na deset zápasů, a to včetně těch reprezentačních.Kauza z Glasgow má smutnou dohru. Fotbalista pražské Slavie a českého reprezentačního týmu Ondřej Kúdela byl diskvalifikován na 10 soutěžních zápasů UEFA, týká se to i reprezentačních zápasů, což znamená, že nepomůže Česku ve skupinové fázi Eura 2020, které se bude konat v tomto létě. Připomínáme, že Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 bylo o rok odloženo kvůli pandemii koronaviru.Jako odůvodnění výše uvedeného trestu uvedla kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA rasistické urážky ze strany českého fotbalisty, které byly potvrzeny během šetření. Potrestán byl i samotný Glen Kamara, a to za napadení Kúdely po zápase, kdy na něj zaútočil pěstmi. Trest finského fotbalisty však byl výrazně mírnější, dostal totiž zákaz na tři zápasy, a to jen na klubové úrovni.UEFA neobešla stranou ani drsný incident s útočníkem Rangers Kemarem Roofem, který brutálně zakročil proti brankáři Slavie Ondřeji Kolářovi. Anglický fotbalista byl diskvalifikován na čtyři soutěžní zápasy.

