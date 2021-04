https://cz.sputniknews.com/20210419/prazska-kavarna-je-v-soku-cesko-nepozadalo-zeme-eu-aby-se-pripojily-k-vyhosteni-ruskych-diplomatu-13502393.html

Pražská kavárna je v šoku: Česko nepožádalo země EU, aby se připojily k vyhoštění ruských diplomatů

Na videokonferenci ministrů zahraničí 27 zemí EU Česká republika nepožádala ostatní státy o vyhoštění ruských diplomatů jako projev solidarity s Prahou... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

Borrell také poznamenal, že EU v současné době nepřipravuje žádné sankce proti Ruské federaci.Nutno podotknout, že tuto zprávu nenechali bez povšimnutí uživatelé sociální sítě, kteří své rozhořčení vyjádřili na Twitteru.Novinář Alexandr Mitrofanov zřejmě nemohl uvěřit svým očím, jelikož se na sociální síti ptal, co má daná věc znamenat.​Proevropský aktivista Tomasz Peszyński nešel daleko pro ostřejší výrazy.Politolog ​Miloš Gregor zareagoval obdobně.​Novinář Filip Horký pak neváhal označit do svého tweetu i vicepremiéra Jana Hamáčka s otázkou, proč Česko Evropskou unii nepožádalo.​Kauza VrběticeV sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Rusko v neděli reagovalo vyhoštěním 16 diplomatů a čtyř spolupracovníků technického personálu, kteří musí opustit zemi do 24 hodin. V Moskvě tak zůstane pouze pět diplomatů.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Zbylá munice byla z tohoto skladu odvezena na jiné místo.

Vita Nejsou tak blbí, aby si kazili obchod s Ruskem, to jenom Češi hrají podle amerických notiček, to zase budou hospodářské ztráty, pokud Hamáč povede dále válku s Ruskem, nemluvě už počtu mrtvých, když nebude Sputnik. 14

skylla ozvali se samí jednací takže myši kvičí 9

