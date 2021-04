Pražský magistrát spustil boj s Ruskem o část Stromovky

https://cz.sputniknews.com/20210419/prazsky-magistrat-spustil-boj-s-ruskem-o-cast-stromovky-13502362.html

Média píšou o tom, že vedení Prahy vyzvalo vládu, aby vyjednala s Ruskem navrácení části Stromovky, kterou zabralo v roce 1968. Poznamenává se, že magistrát... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

Vedení Prahy jde o to, aby byl snížen počet parkovacích míst vyhrazených pro velvyslanectví.Představitelé hlavního města uvedli, že důvodem k danému rozhodnutí jsou víkendové informace o podezření na údajné zapojení ruských agentů do výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014. Kvůli diplomatickému skandálu došlo k vyhoštění diplomatů z obou stran.„Budeme primárně jednat s vládou, protože pozemek je vlastněn diplomatickým servisem, který rozhodne, co se bude dít. Pozemek nyní není užíván v souladu s tím, jak by měl. Výzva odejde dnes,“ vyzdvihl primátor Zdeněk Hřib.Publikace připomíná, že půlhektarový pozemek, o který jde, je ve vlastnictví České republiky.„Rozloha Velvyslanectví Sovětského svazu se poté rozrostla o část parku Stromovka trvale a nic na tom nezměnil ani odchod okupačních vojsk v letech 1990 a 1991. Cílem navrhovaného usnesení je uvést rozlohu Velvyslanectví Ruské federace do stavu před 21. srpnem 1968,“ píše se v materiálu, který byl odsouhlasen radními.V materiálu se informuje o tom, že s návrhem usnesení přišla Praha Sobě.„Proč má mít velvyslanectví Ruska stále k dispozici pozemek okupovaný od invaze v srpnu 1968? Tehdy vojska Varšavské smlouvy zabrala část Stromovky a už to tak zůstalo. Teď je chvíle tento pozemek od Ruska získat zpět pro obyvatele a návštěvníky Prahy,“ zdůraznil poslanec, předseda zastupitelů Prahy Sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.Čižinský vyslovil přesvědčení, že tímto krokem magistrát se nevměšuje do zahraniční politiky.Uvádí se, že krok města podpořili koaliční Piráti i Spojené síly pro Prahu.„Ať Rusko využívá pozemky a budovy, které mu patří. My jsme to uvítali,“ vyslovil se předseda Spojených sil a europoslanec Jiří Pospíšil.Diplomatický skandálPředseda vlády Andrej Babiš v sobotu večer na společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Janem Hamáčkem uvedl, že existuje podezření, že do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích byli zapojeni důstojníci ruské tajné služby GRU.„Česká republika musí reagovat. Jsme v podobné situaci, jako například Velká Británie při pokusu o otravu v Salisbury v roce 2018. (…) Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, kteří byli našimi tajnými službami jasně identifikováni jako příslušníci ruských tajných služeb, tedy SVR a GRU,“ uvedl Hamáček, který následně dodal, že do 48 hodin musí opustit ČR 18 pracovníků ruské ambasády.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vynalezenou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.

john prague chápal bych,kdyby struktury bývalého režimu valily lidem klíny do hlavy o muničáku ve vrběticích, kdy jsme neměli dostatečný přístup k informacím z vícero stran. ale dnes v roce 2021??? kdy je naštěstí i alternativní zpravodajství a nemusíme tolik zapojovat fantazii?? Dovozuji, že ten vrbětický blábol má na svědomí ambasáda usa + bývalý STBák a nynější předseda vláda ve spolubráci s lenochy z NBÚ,kteří musí vyvíjet nějakou činnost. 7

skylla HŘIB OD GOTTWALDOVA 5

12

Zprávy

