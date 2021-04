https://cz.sputniknews.com/20210419/predseda-ruske-statni-dumy-jan-hamacek-planoval-v-mosve-jednat-ohledne-dodavek-sputniku-v-do-ceska-13501673.html

Předseda ruské Státní dumy: Jan Hamáček plánoval v Mosvě jednat ohledně dodávek Sputniku V do Česka

Předseda ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin oznámil, že dočasně pověřený vedením českého ministerstva zahraničí Jan Hamáček se měl v úterý setkat s ním a také... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

Schůzka se podle něj však konat nebude. Hamáček totiž na poslední chvíli cestu do Ruska zrušil.Česko se Sputnikem V více nepočítáJan Hamáček na dnešní tiskové konferenci uvedl, že Česko bude počítat pouze s očkovacími látkami proti covidu-19, které byly schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA).Uvedl, že v dané situaci není debata ohledně ruské vakcíny Sputnik v na místě.K takovému názoru se také přiklání bývalý ministr zdravotnictví a současný poradce prezidenta Roman Prymula, zmínil se o tom pro CNN Prima News.Cesta do MoskvyJan Hamáček oznámil o své cestě do Moskvy, která měla proběhnout od pondělí do středy, jejím cílem měla být jednání ohledně dodávek vakcíny Sputnik V do Česka.Proti jeho cestě se vyjádřil premiér Andrej Babiš a také opozice. V sobotu proto Hamáček svoji cestu zrušil.V sobotu večer pak spolu s premiérem oznámili své podezření ze zapojení ruských tajných služeb do výbuchů ve Vrběticích a v této souvislosti vyhostili pracovníky ruské ambasády z českého území.Následovala odvetná reakce ruské strany, která vyhostila pracovníky české ambasády v Rusku. Později však přišly informace z českých médií o tom, že Hamáček dopředu věděl, že do Moskvy neodletí. Na svém Twitteru uvedl, že šlo plánovanou akci, která měla pomoci zastřít přípravy na vyhoštění zaměstnanců ruského velvyslanectví v Česku, kteří byli označeni jako pracovníci ruských zpravodajských služeb.

ToMašek je mi líto, neplánoval jednat, plánoval z vás udělat blbce, protože se mu to daří s českým národem. toho hajzla Vám rádi prodáme za zlámanou kopejku a i tak Vám budem dlužni... klidně i na věčné časy. 5

14

