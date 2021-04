https://cz.sputniknews.com/20210419/rakousko-o-protiruskych-sankcich-je-nutne-zamerit-se-na-dialog-s-moskvou-a-upustit-od-zavedeni-13503198.html

Vídeň o protiruských sankcích: Musíme se zaměřit na dialog s Ruskem a upustit od dalších sankcí

Vídeň o protiruských sankcích: Musíme se zaměřit na dialog s Ruskem a upustit od dalších sankcí

Vídeň se domnívá, že je nutné zaměřit se na dialog s Moskvou a upustit od zavedení dalších sankcí, píše deník Welt s odvoláním na rakouského ministra zahraničí... 19.04.2021

Schallenberg za tímto účelem vyzval k použití všech existujících formátů dialogů a specializovaných organizací, jako je trilaterální kontaktní skupina, normandský formát a OBSE. Zároveň vyjádřil znepokojení nad „porušením režimu příměří na kontaktní linii“.Ministři zahraničních věcí členských států Evropské unie se v pondělí na neformální videokonferenci zabývali krizí na Ukrajině, obviněním České republiky směrem k Rusku z výbuchů z roku 2014 a dalšími tématy.Po zasedání ministrů oznámil vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell na tiskové konferenci, že Česká republika nepožádala ostatní státy o vyhoštění ruských diplomatů jako projev solidarity s Prahou. Borrell také poznamenal, že EU v současné době nepřipravuje žádné sankce proti Ruské federaci.Kauza VrběticeV této souvislosti zmiňme, že v sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Rusko v neděli reagovalo vyhoštěním 16 diplomatů a čtyř spolupracovníků technického personálu, kteří musí opustit zemi do 24 hodin. V Moskvě tak zůstane pouze pět diplomatů.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Zbylá munice byla z tohoto skladu odvezena na jiné místo.

