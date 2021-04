„Rána pro srdce fotbalu.“ Evropští politici jsou proti Superlize

https://cz.sputniknews.com/20210419/rana-pro-srdce-fotbalu-evropsti-politici-jsou-proti-superlize-13502950.html

V noci na pondělí 12 evropských špičkových klubů oznámilo vytvoření nového turnaje - fotbalové Superligy. Reakce UEFA a FIFA se objevila poměrně rychle. A jde... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

Co je Superliga?Anglické kluby Manchester United, Manchester City, Tottenham, Liverpool, Chelsea a Arsenal, španělské kluby Barcelona, Atletico, Real Madrid a italské kluby AC Milán, Inter Milán a Juventus informovaly o svém vlastním fotbalovém turnaji. Očekává se, že další tři kluby se k nim připojí později. A také co do statusu zakladatelů.Jaká je reakce?Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), vedení národních fotbalových federací Anglie, Španělska a Itálie, stejně jako šampionátů těchto zemí odsoudilo vytvoření Superligy. Zazněly dokonce silné výroky, že zakládající kluby budou vyloučeny z národních turnajů i soutěží pod vedením UEFA.Prezident UEFA Aleksander Čeferin v pondělí zopakoval, že kluby a hráči zapojení do navrhované Superligy by mohli být „co nejdříve“ vyloučeni ze všech soutěží UEFA a mistrovství světa.Ani fanoušci nemlčí, v prohlášení organizace Football Supporters Europe se tvrdí, že taková uzavřená soutěž bude posledním hřebíkem do rakve evropského fotbalu a opustí vše, co jej činilo tak populárním a úspěšným.A co politici?Britský premiér Boris Johnson tvrdí, že Superliga zasáhla srdce fotbalu.Francouzský prezident Emmanuel Macron promluvil o rozhodnutí francouzských klubů neúčastnit se Superligy.„Maďarsko je také proti vytvoření Superligy. Věříme v jednotu sportu na evropské úrovni i v princip solidarity,“ řekl maďarský premiér Viktor Orbán.

