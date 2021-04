RFPI se dohodl na výrobě v Číně dalších více než 100 milionů dávek Sputniku V ročně

https://cz.sputniknews.com/20210419/rfpi-se-dohodl-na-vyrobe-v-cine-dalsich-vice-nez-100-milionu-davek-sputniku-v-rocne-13501596.html

Ruský fond přímých investic (RFPI) uzavřel dohodu s čínským partnerem o roční výrobě v ČLR dalších více než 100 milionů dávek ruské vakcíny Sputnik V

„RFPI a Hualan Biological Bacterin Inc. (část Hualan Biological Engineering Inc., jedné z předních biofarmaceutických společností a největšího výrobce vakcíny proti chřipce v Číně) oznamují uzavření smlouvy na výrobu v Číně více než 100 milionů dávek ročně první zaregistrované vakcíny na světě proti koronaviru Sputnik V,“ informoval RFPI.Vyrobené množství umožní zajistit vakcinaci více než 50 milionů lidí. RFPI a Hualan Biological Bacterin jsou zaměřeny na dlouhodobou spolupráci ve výrobě ruské vakcíny.V dubnu RFPI a TopRidge Pharma informovaly o uzavření smlouvy na výrobu v Číně více než 100 milionů dávek vakcíny Sputnik V ročně. Koncem března uzavřel RFPI s jednou z předních čínských biotechnologických společností Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. smlouvu na výrobu více než 60 milionů dávek Sputniku V. Spuštění výroby se plánuje v květnu letošního roku.Vakcína Sputnik V byla zaregistrována v 60 zemích s celkovým počtem obyvatel tři miliardy lidí. Účinnost přípravku činí 91,6 %, což je potvrzeno publikací v The Lancet, jednom z nejstarších a nejváženějších medicínských časopisů na světě.Vakcína byla vyvinuta na dobře ověřeném a prozkoumaném základě adenovirových lidských vektorů a používá dva různé vektory pro dvě očkování během vakcinace, což zajišťuje delší imunitu než vakcíny používající jeden mechanismus pro obě očkování.

