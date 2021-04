https://cz.sputniknews.com/20210419/rosatom-je-ze-hry-havlicek-uvedl-ze-si-na-dukovany-nesahne-ani-jako-subdodavatel-13499855.html

Rosatom je ze hry. Havlíček uvedl, že si na Dukovany nesáhne ani jako subdodavatel

Rosatom je ze hry. Havlíček uvedl, že si na Dukovany nesáhne ani jako subdodavatel

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček Právu uvedl, že po údajném odhalení zapojení ruské tajné služby do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích se Rosatom... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

Ministr Havlíček uvedl, že o údajném podílu ruské tajné služby GRU na explozích ve Vrběticích se dozvěděl pouze pár desítek minut před tím, než to premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček zveřejnili na sobotní tiskové konferenci.Havlíček také pro Právo uvedl, že byl v určitém šoku, když se to dozvěděl. „Logická otázka byla, proč se to dostalo na světlo až po sedmi letech,“ uvedl s tím, že to bere jako fakt a je nutné to zásadním a nekompromisním způsobem odsoudit.Ministr také dodal, že se v tendru musí pokračovat, protože jádro je pro nás dnes klíčový zdroj elektřiny a jako bezemisní zdroj nemá v požadovaném objemu alternativu. „Bez jádra se neobejdeme,“ uvedl Havlíček.Havlíček přiznává, že je vždycky lepší, když je v tendru více účastníků.Na závěr Havlíček uvedl, že celý tendr pojede dále podle harmonogramu. „Má to přesná pravidla a harmonogram, všichni mají stejné podmínky,“ dodal Havlíček.Výbuch ve Vrběticích a RuskoV sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Rusko v neděli reagovalo vyhoštěním 16 diplomatů a čtyř spolupracovníků technického personálu, kteří musí opustit zemi do 24 hodin. V Moskvě tak zůstane pouze pět diplomatů.

Punitor Ze slušného ministra se vyklubal pěknej gauner. Toto rozhodnutí způsobí obrovské miliardové škody a negativně ovlivní Českou republiku na celá desetiletí. No, jednoho dne se bude účtovat. 17

Lenča A je to. Nenáviděný konkurent je ze hry. Že my budeme mít elektřinu 3x dražší, to nikoho nezajímá, že? Půlka elektrárny bude ruská, bezpečná, levná, která perfektně šlape bez problémů a ta druhá bude drahá, na jiné palivo s dražším provozem atd. 16

česká republika

rusko

