Rosatom označil své vyloučení z tendru o Dukovany za politické

Korporace Rosatom označila své vyloučení z tendru na dostavbu Dukovan za netržní, politické a angažované rozhodnutí. Podle názoru ruské společnosti se tak... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-19T22:27+0200

2021-04-19T22:27+0200

2021-04-20T10:56+0200

„Vyloučení Rosatomu z tendru na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany v Česku je netržní, politické a angažované rozhodnutí, které nenapomáhá rozvoji vzájemné spolupráce v atomovém průmyslu mezi našimi zeměmi,“ stojí v oficiálním prohlášení Rosatomu.Podle názoru Rosatomu přijde český průmysl o miliardy euro díky tomu, že společnosti byla vyloučena z možnosti účastnit se dostavby Dukovan.Vyřazení RosatomuMinistr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dnes na tiskové konferenci prohlásil, že vláda se jednomyslně rozhodla vyřadit Rusko z bezpečnostního prověřování v rámci dostavby jaderné elektrárny Dukovany.Havlíček uvedl, že bez bezpečnostního prověření nebude možné ucházet se o dostavbu Dukovan. Díky tomu se Rosatom fakticky nebude moci podílet na stavbě. Pro bezpečnostní posouzení budou osloveni pouze dodavatelé z Francie, Jižní Koreji a Spojených států Amerických.Jde o reakci na podezření Česka, že za výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích v roce 2014 stály ruské tajné služby.

Martin.1

Americké potkany pomocou tajnej služby riadia vazalské krajiny. Netreba verejnú mienku, netreba súdy ani diplomaciu. Stačí keď nejaký buzerant z tajnej služby na objednávku vypracuje správu a všetci sú v pozore. Tú americkú rakovinu budeme musieť z našich krajín vyrezať našimi rukami, nikto to za nás nespraví. V opačnom prípade nás budú hnať do vojny za americké záujmy. Chyť si svojho amerického potkana nauč sa jeho zvyklosti a keď to začne vieš čo treba

7