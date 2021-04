https://cz.sputniknews.com/20210419/ruske-ministerstvo-zahranici-obvineni-prahy-proti-moskve-jsou-odflaknuta-13500866.html

„Jde o fejk.“ Ruské MZV okomentovalo odmítnutí Česka zveřejnit údaje o explozi ve Vrběticích

„Jde o fejk.“ Ruské MZV okomentovalo odmítnutí Česka zveřejnit údaje o explozi ve Vrběticích

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová řekla televiznímu kanálu Rossija 24, že tvrzení České republiky, že nezveřejní údaje o explozi na... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

Vysvětlila, že pokud jde o tragický případ, úředníci a příslušné struktury využívají každou příležitost, aby zjistili pravdu.Poznamenala však, že když se v samém počátku zveřejňování těchto informací vytvoří překážky pro získání úplnosti údajů, znamená to, že se jedná o tradiční scénář „vysoce pravděpodobné“.Kdo nebude moci pracovat na českém velvyslanectví?Na českém velvyslanectví v Rusku již nebudou moci pracovat ruští občané. Oznámila to v pondělí Maria Zacharovová v pořadu 60 minut na televizním kanálu Rossija 1.Dva žolíciZápad pouští do případu všechny fejky, aby odvedl pozornost od svých vnitřních problémů, trumfem je dvojice Rusů Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí.Dříve česká policie vyhlásila pátrání po Petrovovi a Boširovovi, které Velká Británie podezřívá z otravy Sergeje Skripala a jeho dcery. Jak uvedla policie, jsou hledáni v souvislosti s vyšetřováním „závažné trestné činnosti“ a jejich fotografie byly také zveřejněny na Twitteru.Česko opustí 62 RusůZacharovová uvedla, že 62 Rusů - 18 diplomatů a členové jejich rodiny - budou muset opustit Českou republiku a označila rozhodnutí Prahy vyhosťovat ruské diplomaty za pokrytectví a podlost.Připomněla také skandály spojené s tím, že ruští diplomaté údajně porušovali vnitřní rutiny a režimy v rámci pandemie koronaviru v České republice. Zároveň řekla: „Zde se ukazuje, že je možné za den dva vyhostit přes 60 lidí, dokážete si představit, co všechno se musí zorganizovat… Musí to být organizováno v Praze, nikoho to nezajímá. Je to pokrytectví a taková podlost."Diplomatický skandálPředseda vlády Andrej Babiš v sobotu večer na společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Janem Hamáčkem uvedl, že existuje podezření, že do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích byli zapojeni důstojníci ruské tajné služby GRU.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Co se týče reakce z Ruska, Moskva označila 20 zaměstnanců českého velvyslanectví za persona non grata, musí opustit Rusko do dnešního večera.

Fingolfin No to bych si vyprosil "odflaknuta" . Je to to nejlepsi co nasi Cuckari dokazi, prece i mentalne postizeny si obcas zaslouzi pochvalu za snahu ;) 11

Vašek.Kraťas Tak jsem si všimnul , že se sankce a provokace vúči Rusku se objevují vždy po topné sezoně nebo před volbami . Možná je to jen náhoda :-) 10

