Ruské MZV se vyjádřilo k požadavku Prahy vrátit zpět Stromovku

Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace jako reakci na „pozemkovou nespokojenost“ Prahy, připomenulo české straně nemovitost, kterou má k dispozici v... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-19T21:21+0200

2021-04-19T21:21+0200

2021-04-20T10:59+0200

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/13502624_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_70ea453b5bf72792a04d2ea33f4bbf16.jpg

Předseda zastupitelů Prahy Sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský uvedl, že vedení požaduje od Ruska vrátit část Stromovky, na které se teď nachází ruská ambasáda.Diplomaté uvedli, že pozemky, které má k dispozici Rusko v Praze, byly SSSR přiděleny na začátku 70. let na základě platných dohod mezi Československem a Sovětským svazem.Kauza VrběticePředseda vlády Andrej Babiš v sobotu večer na společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Janem Hamáčkem uvedl, že existuje podezření, že do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích byli zapojeni důstojníci ruské tajné služby GRU.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Co se týče reakce z Ruska, Moskva označila 20 zaměstnanců českého velvyslanectví za persona non grata, musí opustit Rusko do dnešního večera.

vincentsvoboda1 Česká žumpa pouze hledá místa, kde by mohla škodit a rozdmychávat sváry. 21

Konectrollu ..jen Stromovku nechte tak, jak je.Cast, která patří Rusku je zaslouženě Rusku darovana... část , která patří Praze uplne stačí současné vládě. Stromů je tam dost. Na ten nejvyšší přijde Homolka s Buresem a na ostatní včetně Brouka pytlíka z min. průmyslu i bývalého megatroubu, který utekl do Mexika.. 17

2021

