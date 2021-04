Telegram spustil dvě nové webové verze aplikace

https://cz.sputniknews.com/20210419/telegram-spustil-dve-nove-webove-verze-aplikace-13498751.html

Populární aplikace na odesílání zpráv a souborů Telegram spustila dvě nové webové verze messengeru. Informace se uvádí na hlavní stránce společnosti. 19.04.2021, Sputnik Česká republika

Na webu je uvedeno, že nové verze podporují většinu funkcí, nutných pro běžné používání aplikace Telegram.Telegram vysvětlil, že dvě verze vznikly proto, že společnost věří ve vnitřní konkurenci. Přitom obě verze stejně dobře fungují na mobilních i stacionárních zařízeních. Proto v případě, když dojde k odstranění Telegramu z obchodů aplikací, uživatelé můžou dále využívat jeho webovou verzi.Nové možnosti TelegramuDříve se zakladatel Telegramu Pavel Durov zmínil o budoucích možnostech přenesení dat z jiných aplikací do messengeru Telegram. Telegram již dříve přidal funkci přenosu chatů z jiných messengerů. Do Telegramu je nyní možné přesouvat chaty z jiných aplikací určených pro odesílání zpráv, například WhatsApp, Line, KakaoTalk. Durov na svém telegramovém kanálu uvedl, že tato funkce umožní uživatelům šetřit místo na disku a vyhodit z hlavy zálohování nebo problémy při výměně zařízení.Údaje je nyní možné přenést do určeného telegramového chatu. Zprávy se umístí ve spodní části určeného chatu, přičemž datum, kdy byly zprávy odeslány, se zachová. Zkráceně to znamená, že chat z aplikace WhatsApp se v podobě jednoho bloku zařadí na konec telegramového chatu. Podle slov Durova vývojáři již pracují na tom, aby byly zprávy přenesené z jiných aplikací seřazeny v jedné časové ose s chatem v Telegramu. To bude možné v případě, že telegramový chat, do kterého budou importována data, nebude obsahovat více než 100 zpráv.Telegram je aplikace umožňující odesílání a příjem zpráv a mediálních souborů v mnoha formátech. Zakladatel messengeru Pavel Durov již dříve oznámil plán v letošním roce spustit vlastní reklamní platformu Telegram. Přitom zdůraznil, že monetizace se bude realizovat na základě zpoplatněných nových funkcí pro obchodní společnosti. Současné služby pro běžné uživatele zůstanou bezplatné. Soukromé i skupinové chaty zůstanou i nadále bez reklamy.

