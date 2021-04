https://cz.sputniknews.com/20210419/ukazalo-se-ze-rusko-hamacka-prekvapilo-tak-silnou-reakci-necekal--13500366.html

Ukázalo se, že Rusko Hamáčka překvapilo. Tak silnou reakci nečekal

Vicepremiér Jan Hamáček naznačil, že na Velvyslanectví Ruské federace v Praze může dojít i k dalším změnám. Uvedl, že s premiérem Andrejem Babišem bude jednat... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

„Reakce ruské strany je silnější, než jsme čekali, vyhostili více diplomatů. Pro premiéra Babiše mám připravený návrh našeho dalšího postupu, který ale nejdříve řeknu jemu,“ prohlásil Hamáček.Zároveň upozornil na to, že české velvyslanectví v Moskvě je prakticky v paralyzovaném stavu.Současně místopředseda vlády jedná s Radou pro zahraniční věci. Hlavním tématem je údajné zapojení ruských agentů do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014.Portál iDNES připomíná, že České republice vyslovili podporu slovenský, britský i lotyšský ministr zahraničí stejně jako americká ambasáda v Praze.„USA stojí při svém stálém spojenci, Českou republikou. Oceňujeme její významné rozhodnutí přivést Rusko k odpovědnosti za jeho nebezpečné jednání na českém území,“ uvedla zástupkyně amerického velvyslance Jennifer Bachusová.Hamáček nevylučuje možnost, že i od spojenců mohou přijít další kroky vůči ruským diplomatům.Diplomatický skandálPředseda vlády Andrej Babiš v sobotu večer na společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Janem Hamáčkem uvedl, že existuje podezření, že do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích byli zapojeni důstojníci ruské tajné služby GRU.„Česká republika musí reagovat. Jsme v podobné situaci, jako například Velká Británie při pokusu o otravu v Salisbury v roce 2018. (…) Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, kteří byli našimi tajnými službami jasně identifikováni jako příslušníci ruských tajných služeb, tedy SVR a GRU,“ uvedl Hamáček, který následně dodal, že do 48 hodin musí opustit ČR 18 pracovníků ruské ambasády.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vynalezenou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.

