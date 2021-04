„V Královéhradeckém kraji a Karlovarském kraji umožníme dětem kompletní přístup do mateřských škol ve všech věkových skupinách, v dětských skupinách a lesních školkách a podobných zařízeních. V těchto dvou krajích ve školkách už nebude potřeba nosit roušky a provádět antigenní testy,“ cituje slova Arenbergera Novinky.cz.Dodal, že v těchto krajích je výskyt nových případů koronaviru nižší než 100 nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.„Můžeme si to dovolit pro nízkou incidenci onemocnění v populaci. V průběhu tohoto týdne se možná podaří dosáhnout podobné incidence v dalších krajích. Hlavním kandidátem je Plzeň,“ řekl dále Arenberger.Zmiňme, že v pondělí bude také obnovena praktická výuka na středních školách a také závěrečných ročnících vysokých škol.

V krajích s příznivou epidemickou situací se děti můžou vrátit do školek

Od pondělí 26. dubna bude povolen dětem návrat do školek a podobných dětských skupin. Platí to však pouze pro kraje s příznivou epidemickou situací. Konkrétně se jedná o Královéhradecký a Karlovarský kraj. Dnes, 19. dubna to na tiskové konferenci uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger.