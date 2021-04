https://cz.sputniknews.com/20210419/vakcinu-ztracime-hanebnym-zpusobem-expremier-sr-carnogursky-promluvil-o-schizofrenii-ve-slovenske-13500074.html

„Vakcínu ztrácíme hanebným způsobem.“ Čarnogurský promluvil o schizofrenii ve slovenské politice

„Vakcínu ztrácíme hanebným způsobem.“ Čarnogurský promluvil o schizofrenii ve slovenské politice

Bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský se věnoval ruské vakcíně Sputnik V na Slovensku. Země totiž podle expremiéra upadla do schizofrenie. Co dalšího padlo... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-19T10:37+0200

2021-04-19T10:37+0200

2021-04-20T11:44+0200

politika

schizofrenie

sputnik v

vakcína

slovensko

ján čarnogurský

slovensko

ruská vakcína sputnik v na slovensku

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1147/14/11471411_0:69:1201:744_1920x0_80_0_0_36794e6502d5402d3b1c313181c8c99e.jpg

Čarnogurský ve svém článku uvedl, že vakcínu ztrácí Slovensko „hanebným způsobem“. Podle jeho slov Slovensku vrátila ruská firma platbu za dodávku vakcíny a z Maďarska přijely kamiony, které ji odvezly do Maďarska.Pokud ministr přece chtěl mít alespoň trochu krytá záda, nemusel podle Čarnogurského dát vakcínu zmíněnému ústavu na celkovou kontrolu, ale mohl uložit SÚKL provedení jednotlivých dílčích kontrol. Dodává, že se nyní Slováci dozvídají, že jich bylo 14 a všechny dopadly dobře. Podle něj však toto neudělal a tak se ministr zdravotnictví s tehdejším premiérem stali „rukojmími“ ředitelky Baťové.Nyní se ředitelka slovenského SÚKL podle Čarnogurského vymlouvá, že na kontrole pracovalo vícero pracovníků ústavu. Expremiér SR dal za pravdu i nynějšímu ministrovi financí Igorovi Matovičovi s tím, že právě ředitelka Baťová odpovídá za „ostudu“, která vznikla na Slovensku. Podle jeho slov byla její vyjádření pro média v kauze Sputnik motivována politicky/ideologicky a nikoliv odborně. Proto by měla být podle Čarnogurského již dávno odvolána z funkce ředitelky SÚKL.Vakcína Sputnik V na SlovenskuNákup této vakcíny od Ruska z iniciativy tehdejšího předsedy vlády Igora Matoviče a ministra zdravotnictví Krajčího vyvolal skandál v řadách slovenské vládní koalice, protože ani vládní kolegové, ani prezidentka republiky Zuzana Čaputová, kteří měli námitky proti použití Sputniku V na Slovensku bez souhlasu evropského regulačního orgánu, nebyli o tom ze strany předsedy vlády informováni. A předsedové koaličních stran, kteří měli již dříve značné námitky vůči aktivitě předsedy vlády a ministra zdravotnictví, požadovali jejich rezignaci a hrozili rozpuštěním koalice.V souvislosti s tím ministr zdravotnictví rezignoval začátkem března a koncem měsíce následoval jeho příkladu tehdejší předseda vlády Igor Matovič. Na konci března Čaputová přijala Matovičovu rezignaci a 1. dubna schválila nové složení vlády v čele s předsedou Eduardem Hegerem. Novým ministrem zdravotnictví byl jmenován brigádní generál Vladimír Lengvarský, který dříve pracoval jako ředitel Ústřední vojenské nemocnice ve městě Ružomberok na severu země.Podle slovenského SÚKL vyhověla vakcína ve zkouškách na sterilitu, apyrogenitu (obsah mikroorganismů), pH, čirost, barvu, abnormální toxicitu, specifickou aktivitu, nepřítomnost viditelných mechanických nečistot, extrahovatelný objem, stanovení koncentrace proteinu a vzhled. Ústav však prý nedostal od ruské strany všechny dokumenty k výrobě či bezpečnosti a na definitivní verdikt o použití to prý nestačí.Následně se v médiích začaly objevovat informace o tom, že šarže vakcíny, které byly dovezeny na Slovensko 1. března, by neměly být identické s vakcínou, jejíž výsledky účinnosti a bezpečnosti byly publikovány v prestižním medicínském časopise The Lancet. Na tyto zprávy reagoval samotný Ruský fond přímých investic (RDIF) s tím, že se jedná o fake news a poté bylo Slovensko požádáno, aby vakcínu vrátilo.

https://cz.sputniknews.com/20210417/spachal-jsem-smrtelny-hrich-tajne-jsem-se-dohodl-s-rusy-matovic-obvinil-slovenska-media-z-13491435.html

6

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politika, schizofrenie, sputnik v, vakcína, slovensko, ján čarnogurský, ruská vakcína sputnik v na slovensku