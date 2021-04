https://cz.sputniknews.com/20210419/vlada-se-rozhodla-vyradit-rosatom-z-dostavby-dukovan-13503227.html

Vláda se rozhodla vyřadit Rosatom z dostavby Dukovan

Vláda se rozhodla vyřadit Rosatom z dostavby Dukovan

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na tiskové konferenci prohlásil, že vláda se jednomyslně rozhodla vyřadit Rusko z bezpečnostního prověřování v rámci... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

Havlíček uvedl, že bez bezpečnostního prověření nebude možné ucházet se o dostavbu Dukovan. Díky tomu se Rosatom fakticky nebude moci podílet na stavbě.Pro bezpečnostní posouzení budou osloveni pouze dodavatelé z Francie, Jižní Koreji a Spojených států Amerických.Jde o reakci na podezření Česka, že za výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích v roce 2014 stály ruské tajné služby.Kauza VrběticeV sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Rusko v neděli reagovalo vyhoštěním 16 diplomatů a čtyř spolupracovníků technického personálu, kteří musí opustit zemi do 24 hodin. V Moskvě tak zůstane pouze pět diplomatů.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Zbylá munice byla z tohoto skladu odvezena jinam.

ToMašek inu, vláda zmrdů... nezapomínáme! btw. proč má ten havlíček stejnou tlamu jako kalousek? kopulují snad kolaboranti mezi sebou? 12

Bohemak Nase Vlado děkujeme za zdražení elektřiny v důsledku vyřazení rosatomu 8

